El Dépor Abanca se despide de sus capitanas: Paula Gutiérrez, Henar, Vera y Raquel confirman su adiós

Tarde de despedidas en el Dépor Abanca. Después de confirmar la salida de ocho futbolistas, entre ellas Ainhoa Marín, rumbo a la Real Sociedad, el club anunció este sábado que tampoco continuarán en el proyecto de la próxima temporada sin ninguna de sus capitanas. Ya se sabía la retirada de Cris Martínez, pero tampoco seguirán en el club Paula Gutiérrez, Henar Muiña, Vera Martínez y Raquel García. El proyecto afronta una remodelación total, desde el banquillo, con la marcha ya conocida de Fran Alonso, al césped, en el que apenas quedarán jugadores de las últimas temporadas.

"Quiero agradecer todo el cariño que me habéis mostrado desde el primer día en el que pisé A Coruña", señala Paula Gutiérrez en el mensaje de despedida del Dépor Abanca en sus redes sociales. La centrocampista aterrizó en el equipo blanquiazul hace cinco temporadas y ha sido un pilar fundamental en el regreso a la Liga F y en las permanencias conseguidas en las dos últimas campañas en la élite. Este curso, además, sumó a sus cifras cinco goles y cuatro asistencias para ayudar al equipo a lograr el objetivo.

Con Paula llegó, ese mismo verano, Raquel García. La zaguera madrileña fue otro de los puntales del proyecto que recuperó su hueco en la máxima categoría. En estos cinco años ha sido un seguro en las alineaciones de un Dépor Abanca al que siempre llevará en su corazón. "Se me hace muy difícil despedirme de este equipo y de este club. Llegué con el objetivo de sentirme futbolista y querida. Desde el momento que pisé Abegondo, todo ha sido una maravilla", reconoce con emoción.

Raquel García pugna con Signe Bruun en un lance del Dépor Abanca-Real Madrid / Casteleiro

"Me llevo amigas de verdad, que van a estar ahí para siempre. Me llevo con los deportivistas que nos han acompañado a cada campo, que nos han animado cada día a pesar de las dificultades", añade Raquel.

Henar y Vera

Henar Muiña abandona la disciplina herculina después de cuatro temporadas en las que vivió el regreso del Dépor Abanca a la máxima categoría. La zaguera asturiana, formada en el Oviedo, pasó por las filas del Parquesol y del CDE Racing Féminas antes de llegar a A Coruña. A las órdenes de Irene Ferreras y Fran Alonso fue una alternativa competitiva para la zaga y se sobrepuso a varias lesiones graves. "No ha sido el camino que quería, pero he intentado volver trabajando lo máximo posible y dándolo todo por este escudo", afirma la jugadora gijonesa.

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Henar Muiña presiona a una jugadora del Levante. / Iago Lopez

Deja también la línea defensiva Vera Martínez. La cántabra llegó al Dépor tras conseguir el ascenso a la Liga F, para elevar las prestaciones de la defensa. Logró rendir a buen nivel en el eje de la zaga y también se adaptó al lateral. "Me he sentido como en casa. Ha sido un privilegio estar aquí y un honor haber podido llevar el brazalete de capitana", resaltó Vera.