El Deportivo enamora a Italia con un documental sobre su ascenso a Primera División: "En A Coruña no hay hinchas del Barcelona o el Real Madrid"

Las imágenes del regreso del Deportivo a Primera División han dado ya varias vueltas al mundo. Desde la fiesta con el doblete del recién renovado Bil Nsongo en Valladolid, hasta la marcha monumental en la previa de la última jornada contra la UD Las Palmas, la invasión de campo y el colofón en la fuente de Cuatro Caminos. Ya nadie en el planeta fútbol ignora que el equipo blanquiazul regresa tras ocho años a la máxima categoría, pero en pocos lugares expresan su reconocimiento a la gesta herculina como en Italia.

El periodista italiano Gianluca di Marzio publicó el documental Deportivo, que Locura: A Coruña riscopre LaLiga (Deportivo, qué Locura: A Coruña redescubre LaLiga), grabado en la última jornada de la temporada y con conversaciones con los protagonistas de un club que tiene mucho acento transalpino. Desde el terreno de juego, con Giacomo Quagliata y Samuele Mulattieri como máximos exponentes y jugadores importantes a lo largo de la temporada, hasta los despachos, con el consejo Massimo Adalberto Benassi al frente del día a día de la entidad.

El Deportivo redescubre LaLiga

Tanto Mulattieri como Quagliata ya mostraron su satisfacción ante la prensa italiana nada más sellar el ascenso a Primera con el Deportivo. Sin embargo, ninguno deja escapar la ocasión para mostrar su admiración por el club y, sobre todo, por la afición y por la ciudad que les ha acogido en los últimos meses. "Aquí todo el mundo vive por y para el Dépor, no hay hinchas del Barcelona o del Real Madrid en A Coruña", resalta en ariete de La Spezia en la entrevista para el documental producido por Gianluca di Marzio.

Mulattieri festeja el gol de la victoria frente al Zaragoza. / Iago Lopez

Para el delantero, que marcó un gol clave para la victoria en Almería en enero, ha sido un "años bellísimo". Suma ya otras promociones a la máxima categoría en Italia con el Frosinone o el Sassuolo, pero no se queda aparte lo que ha vivido de blanquiazul. "Todos los ascensos son estupendos, cada uno a su manera. Nos alegramos especialmente por los aficionados, el club y la directiva", apunta Mulattieri.

La gratitud eterna de Quagliata en el Deportivo

"Llevaba seis meses en el Catanzaro y en el Deportivo me ayudaron mucho. Le doy las gracias al club por esta oportunidad, estaré eternamente agradecido", resalta Giacomo Quagliata ante sus paisanos tras un curso en el que confirmó su idilio con A Coruña y con las franjas blanquiazules. El carrilero siciliano destaca la emoción que le transmite la ciudad, el paisaje y la ubicación del estadio. "Amo el mar, crecí junto a él. Cuando veo el estadio al lado de la playa de Riazor, me emociono", reconoce.

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Quagliata es uno de los futbolistas del equipo que se tatuaron la fecha del ascenso. Lo hizo, además, con la convicción de seguir de quedarse en el club. "Espero seguir en el Dépor y defender muchos años estos colores", desea el lateral de Palermo.