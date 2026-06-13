El documental italiano que narra el ascenso del Deportivo a Primera División

El ascenso del Deportivo a Primera División emocionó a A Coruña y llegó a todos los rincones del fútbol mundial. Muchas miradas se posaron en la gesta del conjunto blanquiazul en las últimas semanas, con su victoria ante el Valladolid con el doblete de Bil Nsongo y en las icónicas celebraciones por la ciudad en la última jornada, con la visita obligada a la fuente de Cuatro Caminos. En Italia no hicieron oídos sordos al éxito de un equipo que tiene en sus filas a tres representantes patrios.

El documental Deportivo, que Locura: A Coruña riscopre LaLiga (Deportivo, qué Locura: A Coruña redescubre LaLiga), producido por el periodista italiano Gianluca di Marzio, repasa en vivo el pasado, el presente y el futuro del Deportivo tras sellar su regreso a Primera División. Conversa en primera persona con los jugadores transalpinos del proyecto, Giacomo Quagliata y Samuele Mulattieri, pero también con el consejero delegado del club, Massimo Adalberto Benassi.

Benassi presume del Deportivo

"Después de ocho años, es un orgullo ver a niños y niñas que nunca han podido vivir en primera persona los éxitos del Dépor", se sincera Benassi en el documental italiano que narra el ascenso blanquiazul a la máxima categoría. Incide en el mérito del paso de las generaciones, que siguen arropando al proyecto sin importar las circunstancias ni la categoría. "Hay generaciones que han crecido con el Superdépor, pero desde 2002 no han podido tener grandes satisfacciones. Ver cómo está la ciudad en los últimos meses es un orgullo", insiste.

Massimo Benassi, en la ciudad deportiva de Abegondo. / Carlos Pardellas

El consejero delegado del Deportivo no oculta su alegría por el gol de un compatriota, Mulattieri, para el triunfo ante el Almería, que fue clave para llegar al final de la liga con más opciones de sellar el ascenso directo. De Quagliata se queda, sobre todo, con "la garra" que ha aportado durante todo el año en el campo.

No obstante, separa la euforia del presente con la mesura del futuro. "Estamos de vuelta en Primera con mucha humildad y más determinación. Hay situaciones que debemos seguir desarrollando. Seguro que dentro de dos o tres años, el Dépor será mucho más grande de lo que ya es ahora", apunta. A nivel personal, le dedicó el éxito herculino a su padre: "es, en parte por él".

Soriano e Hidalgo ensalzan al Deportivo

En un documental con tres voces italianas en el seno del Deportivo, no faltaron otros protagonistas de casa. Es el caso del técnico, Antonio Hidalgo, que señala el momento en el que el vestuario encontró la vía hacia la gloria. "Hubo que tomar una decisión tras la derrota del Granada en casa. Fue complicado, pero acertamos. Los jugadores han hecho una familia ahí dentro y me quedo con eso", señala el entrenador de Canovelles.

Antonio Hidalgo, en el banquillo, antes del Cádiz - Deportivo / Fernando Fernández

Hidalgo siempre tuvo claro su papel como técnico y como integrante nuevo del deportivismo. "Los que llegamos de fuera nunca vamos a tener el sentimiento como cuando eres del club. Poco a poco, te van haciendo formar parte de un sentimiento tan grande. Estoy muy orgulloso de pertenecer a la familia del Dépor", se sincera.

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Fernando Soriano, Director de Fútbol, va más allá y resalta las conexiones entre todos los estamentos: jugadores, staff, club y afición. "Cuando esas sinergias son positivas y van todas en la misma dirección, no te pueden parar", asegura en el documental italiano que repasa el ascenso del Deportivo a Primera.