Primera oleada del verano por Yeremay: la táctica del Sporting para llevárselo del Deportivo

No ha acumulado pocas portadas Yeremay Hernández en la prensa lusa. Ya el verano pasado sumó unas cuantas y, de manera periódica, vuelve a las primeras páginas de los rotativos de mayor tirada de Portugal. Esta mañana del domingo una foto suya ocupa un lugar principal, bajo el titular: "Yeremay quiere al Sporting". Es la primera de las oleadas para quebrar la resistencia y virar las preferencias del Deportivo y del jugador. Una maniobra que ya se produjo en varias ocasiones hace doce meses y el 10 acabó quedándose en A Coruña, para jugar en Segunda División. Ahora tiene la Primera ante sí después del ascenso.

El equipo verde le hizo hace un año una oferta al Deportivo de 30 millones más cinco en variables que fue rechazada por el club coruñés con la anuencia de un jugador que no se quería mover de A Coruña o que, al menos, no quería ejercer una posición de fuerza para abandonar la ciudad y el club en los que se ha acabado de formar. En Alvalade están preparados para subir la apuesta, pero no mucho más allá de los 40 millones, una cantidad que convertiría al canario en el traspaso más caro de la historia del Sporting.

El Deportivo sigue con una postura inflexible que se ha visto reforzada por el hecho de que la cláusula de rescisión, con el ascenso a Primera División, ha pasado a estar en "los tres dígitos", como admitió el consejero delegado del club coruñés, Massimo Benassi, en diferentes entrevistas de las últimas semanas. En Riazor piden la cláusula, salvo que el jugador haga público su deseo de marcharse del Deportivo, algo que no se ha producido en todo este tiempo, por mucha insistencia que ha habido de otros clubes, sobre todo del Sporting.

En Alvalade no se rinden

En el Sporting con el señuelo de esa plaza Champions que le arrebataron al Benfica en las últimas jornadas de la liga, no piensan rendirse y harán alguna oferta formal. A Bola apunta que, de momento, no se ha producido y que no tardará, pero que Yeremay, "sin roturas", "está determinado en dar el salto a Alvalade y ha ido asumiendo una posición cada vez más firme, en el sentido de facilitar la transferencia". En el club de Lisboa le ven como el sustituto ideal de Pedro Gonçalves, que puede salir a España, Inglaterra y, sobre todo, el fútbol árabe. También reconocen que la situación está "lejos de un desenlace definitivo" y que la postura del Deportivo es "irreductible".

Las palabras que dejó hace un par de semanas Fernando Soriano en LA OPINIÓN son, en ese sentido, claras, a pesar de la prudencia que siempre muestra el directivo aragonés en todas sus declaraciones: ""Yo siempre he estado tranquilo. Incluso en una conversación que hemos tenido al final, Yere es el que más tranquilo tiene que estar. Él está en el club de su vida, en el club que él ha querido estar, ha conseguido algo increíble, ha subido a Segunda y a Primera División. Y tenemos que tener claro que si está, por supuesto queremos que esté, y si no estuviera, pues será porque es algo bueno para él y es algo bueno para el Dépor. Yere, en ese sentido, tiene que estar tranquilo. Lo que le digo a Yere es que si viene, si pasara algo es porque es algo bueno. Me pueden decir, "¿pero hay algo mejor que el Deportivo?" Hay cosas que nosotros no podemos..., que no son tangibles, que no podemos medir. Tranquilo he estado el año pasado y tranquilo estoy este, sabiendo que sé que si sucede una situación de este tipo, es porque Yeremay la ve y porque el Dépor también la ve. Si no, estoy convencido de que la cláusula es inasumible; no es asumible para nadie, pero sabiendo que lo que suceda va a ser algo que contente, sobre todo al jugador y con la que el Deportivo esté de acuerdo. Si me preguntan, yo creo que Yeremay va a estar el año que viene aquí, a partir de ahí el verano es muy largo".

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Las señales que ven

Más allá de las señales que vienen de A Coruña, en Portugal conservan la esperanza tras una entrevista que concedió el 10 canario a Record y tras una publicación en redes sociales en la que hablaba de "trabajo finalizado", que se podía prestar a interpretaciones y que los aficionados más deseosos de verlo en Alvalade lo vieron como un adiós encubierto al Deportivo. El jugador franquicia de os blanquiazules sigue, de momento, de vacaciones.