Stopira, el último baile del orgullo de la Achada de Santo António

Por encima del paseo marítimo de Praia, con la playa de Quebra Canela a sus pies, asoma imponente a Achada de Santo António, el barrio más popular de la capital de Cabo Verde en el que dio sus primeras patadas a un balón Ianique dos Santos Tavares, Stopira (1988). Es el capitán y referencia emocional de un país que lleva meses viviendo el partido de España (lunes, 18.00 horas), respirando por su selección. En cada esquina, en cada gesto, en cada camiseta, que se ven por miles en Mindelo, Assomada, Plateau... "Con este Mundial le decimos al mundo que ser pequeño no es ser incapaz", remarcaba hace unas horas el zurdo en una entrevista a RAC1, un futbolista que pasó por el filial del Deportivo hace quince años y que hace dos estaba retirado de su selección y plegándose en el Boavista de Praia.

Pero, en el ocaso de su carrera, la vida y él mismo se han permitido vivir un viaje inimaginable en el que ha sido protagonista y que culmina con este Mundial. Con ese tinte rojo que siempre luce su pelo, marcó un gol ante Eswatini en octubre que cerró la clasificación de su selección a la cita de Estados Unidos, México y Canadá. Solo fue empujar una pelota sobre la línea, pero significaba tanto que se quebró. Camiseta fuera, lágrimas, abrazos y paseo a hombros al acabar el partido. Meses después, transformó en O Jamor la pena máxima que le dio al Torreense, equipo de segunda en el que milita, la Copa de Portugal. Desde el lunes juega un Mundial, en unos meses regresará a la Europa League.

Su agente, Stopira y Lendoiro, en 2010. / FRAN MARTINEZ

"A algunos les viene todo esto con 24 años, a él le ha llegado con 38. Que lo disfrute, se lo merece", apunta Luis Quintero, ex de la cantera del Villarreal y con pasado en el Deportivo que comparte hoy vestuario en Portugal con Stopira. En la misma caseta, a unos metros, tiene su taquilla Álex Alfaro, quien llegó a debutar en Primera con el Elche y que después pasó por el filial coruñés. "Es nuestra capitán, es nuestra referencia", asiente quien fue uno de los protagonistas de ese vídeo viral en el que el vestuario del equipo de Torres Vedras estallaba al conocer la noticia de que Stopira estaba en la lista de Cabo Verde al Mundial. Ahora, gracias también a su perfecto castellano, comparten confidencias y recuerdos de una A Coruña y de un Deportivo que al capitán de Cabo Verde le quedan lejanos.

El día 9 de julio de 2010, en una asfixiante sala del fondo de la ya desaparecida sede del Deportivo en la plaza de Pontevedra de A Coruña, se sentaba Lendoiro, junto al propio Stopira y a su agente. El histórico presidente blanquiazul presentaba con honores a un desconocido lateral izquierdo que llegaba para alternar el filial y el primer equipo. Adquiría el 65% del pase de este 3, llegado del Santa Clara y que entonces ya era internacional. Firmaba por cuatro temporadas.

Su experiencia en A Coruña

Ese verano, con Lotina al mando, se le vio entrenando en Abegondo junto a Valerón o Manuel Pablo. Pronto su destino fue el Fabril y ni siquiera ahí fue titular. "Correcto y muy profesional, aunque en el vestuario era un perfil bajo porque acababa de llegar", razona su entrenador entonces, Tito Ramallo, quien recuerda que tenía competencia en un equipo que contaba con "Raúl Carnero, Dani Rodríguez, Insua, Juan Carlos Real..."; todos con trayectoria posterior en el fútbol profesional. "Era muy ofensivo, pero claro, tenía limitaciones tácticas y defensivas porque llegaba de la segunda división portuguesa. Ese año lo utilicé muchas veces por delante, en un doble lateral. Encima, al principio, había tenido problemas con los papeles. Fue una temporada dura para él". En el verano de 2011 el Deportivo bajaba a Segunda División después de dos décadas y su filial, a Tercera. Primero se fue cedido al Feirense y, ya desvinculado, acabó haciendo carrera en Hungría con una década en el Videoton, con el que ganó títulos, antes de regresar a Cabo Verde para ir bajando la persiana.

Noticias relacionadas

En el descanso del partido ante Libia, el 12 de junio de 2024, Stopira, quien se ganó el apodo por el parecido de su nombre con el de un jugador francés de los años 80, saltó al terreno de juego del estadio nacional de Praia para recibir una camiseta conmemorativa por sus 62 internacionalidades tras su retiro de la selección. Ese mismo verano, el que cambió su vida, fichó por el Toreense tras ser el mejor jugador de la liga de Cabo Verde. Meses después, el seleccionador le convenció para que volviese de manera puntual por una plaga de lesiones en defensa. Hasta hoy. El último baile inesperado de ese lateral (ahora central) que se crió en un barrio modesto de Praia, que llegó por la puerta pequeña al Dépor, que hizo carrera en Hungría y que, cuando estiraba su carrera, le llegó el pasaporte para un Mundial. El país, que lo conforman diez islas y 500.000 habitantes, es una revolución. Excitado, ve cómo se sacan sellos conmemorativos de la participación de Tubarões Azuis, cómo se reparten ayudas a los internacionales retirados en situación de pobreza, cómo se reproducen todos los gestos inimaginables. Nada llega. Porque cuando suene este lunes en Atlanta O Cântico da Liberdade, su himno, no será un día más en Cabo Verde.