Alberto Moreno, opción para el lateral izquierdo del Deportivo en Primera División

El Deportivo continúa con la configuración de su plantilla de para a la próxima temporada en Primera División. Además de sellar ya las renovaciones de piezas importantes como Diego Villares, Bil Nsongo y Germán Parreño, el club peina ya el mercado de fichajes para reforzar el plantel de Antonio Hidalgo. Tiene ya atado desde hace semanas al centrocampista neerlandés Teun Gijselhart y también pone sus miras en un refuerzo para el lateral izquierdo. Entre los perfiles que le interesan al Director de Fútbol, Fernando Soriano, está Alberto Moreno. Según adelantó el portal Zona Mixta y ha podido confirmar este diario, el club herculino ha mostrado su intención de hacerse con los servicios del lateral andaluz para cubrir la salida de Sergio Escudero y darle competencia a Giacomo Quagliata.

Alberto Moreno, con pasado en el Sevilla, el Liverpool y el Villarreal, milita desde hace dos temporadas en el Como que dirige Cesc Fábregas. Acaba contrato dentro de dos semanas, una circunstancia que pone muchas miradas sobre él en este mercado estival. El Deportivo no es ajeno a la veteranía, la experiencia y el rendimiento del carrilero sevillano, que esta temporada ha disputado 19 partidos en la Serie A con un equipo que se clasificó para disputar la próxima edición de la Champions League.

El encaje del Alberto Moreno en el Deportivo

Tras la salida ya confirmada de Sergio Escudero, el Deportivo necesita incorporar a un lateral izquierdo para cubrir una posición en la que, actualmente, solo dispone de un efectivo. Giacomo Quagliata sigue en el club y su rendimiento en Segunda no ha dejado ninguna duda. No obstante, el club trabaja en incorporar a otro jugador para elevar la competencia y doblar los perfiles.

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Alberto Moreno, en un partido con el Villarreal en 2024 / Salvador Sas

Alberto es, además, un perfil idóneo para elevar la veteranía de un Deportivo con pocos jugadores curtidos en la máxima categoría. El propio Quagliata, aunque sí ha jugado en Serie A, no tiene experiencia en la Primera División española. El andaluz, por contra suma casi 150 encuentros solo en la competición doméstica, repartidos entre el Sevilla y el Villarreal. Acumula, además, éxitos europeos con ambos conjuntos, en los que ganó la Europa League. Participó, también, en la Champions que conquistó el Liverpool en 2019.