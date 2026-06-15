Así funciona la empresa de IA que ayuda al Deportivo a fichar

Tony Bloom, matemático inglés, ganó 3,5 millones de euros jugando al póker gracias a modelos predictivos que empezó luego a aplicar al fútbol. Compró el Brighton y lo llevó de la tercera división inglesa a jugar en Europa. Conocido como The Lizard (‘el lagarto’) repitió jugada con el Union Saint-Gilloise, al que hizo en 2024 campeón de la liga belga 90 años después y este año se ha quedado a un solo partido de dar al Hearts la Liga escocesa, tras 66 años de sequía. Es el paradigma de como la IA está transformando el mundo del deporte. Y el Deportivo, en su escalada desde Primera RFEF hasta regresar a Primera División tras ocho años de ausencia, no hace oídos sordos a las tendencias de la tecnología aplicada al fútbol para moverse en el mercado de fichajes.

La empresa de Bloom, Jamestown Analytics, no solo cruza datos de goles, asistencias, mapas de calor y crecimiento de jugadores similares a la hora de fichar, sino que también trabaja en la prevención de lesiones y se centra en el aspecto psicológico, creando perfiles de comportamiento o impacto grupal a través de inteligencias artificiales conductuales.

En España uno de los pioneros en este ámbito fue Esteban Granero. Hace diez años el excentrocampista del Madrid y del Espanyol creó Olocip, una start up para aplicar modelos predictivos al mundo del deporte que acaba de renovar su vinculación con el equipo blanquiazul. “En 2016 el uso de inteligencia artificial en el deporte era algo muy poco extendido. Con el tiempo se ha visto que había un camino claro, pero probablemente nadie anticipaba que la adopción y la evolución de esta tecnología iba a ser tan rápida”, explica el exfutbolista.

Adiós al escepticismo

En un sector en el que se solía fiar en el buen ojo de los ojeadores ahora ya no se mira con ojeriza a la IA. “Hace unos años podía haber más escepticismo, pero hoy el sector entiende que los datos no sustituyen al conocimiento de los profesionales, sino que lo complementan y actúan como una herramienta que potencia su toma de decisiones. La inteligencia artificial aporta objetividad y capacidad de análisis en contextos muy complejos, y cada vez más clubes integran estas herramientas en su día a día como parte natural de su operativa”, reflexiona, antes de detallar su funcionamiento.

“Nuestra plataforma propia basada en inteligencia artificial permite la identificación de talento, el análisis de jugadores y la planificación de plantillas. Se apoya en modelos predictivos que estiman el rendimiento de los jugadores en contextos concretos, ayudando a responder preguntas clave sobre fichajes o desarrollo de talento”.

Olocip, que empezó trabajando en España con equipos como el Deportivo, Espanyol y Cádiz, ahora ha expandido su presencia a países como México o Emiratos Árabes Unidos y ya no solo en el área estrictamente deportiva, sino también en otros aspectos de la gestión de los clubs. En abril Plexus Tech compró una participación mayoritaria de la empresa y abrió Plexus Sport, viendo el crecimiento del sector: la IA en el mundo del deporte mueve 7.000 millones de euros anuales y se espera que puede triplicar el volumen de negocio en cinco años.

El futuro

Y es que, como vaticina Granero, la influencia de la IA en el deporte será cada vez mayor. “Aunque ya estamos viendo un impacto real, todo apunta a que esto es solo el principio. A medida que la tecnología siga evolucionando y se integre cada vez más en la operativa de clubes y organizaciones, su papel será todavía más relevante en la toma de decisiones, tanto a nivel deportivo como de negocio”. En este sentido vislumbra avances claros en el análisis en tiempo real, con herramientas capaces de asistir durante los propios partidos en la toma de decisiones. También en la hiperpersonalización del rendimiento, con planes de entrenamiento, recuperación o desarrollo adaptados a cada jugador en función de sus datos. Cree que el scouting seguirá evolucionando hacia modelos más eficientes, capaces de identificar talento antes y en mercados menos explorados, con mayor precisión.

Y añade un último aspecto: la democratización. “Cada vez más clubes, no solo los grandes, podrán acceder a este tipo de tecnologías. En el fondo, la inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta cada vez más estándar, y la diferencia la marcará quien sea capaz de integrarla mejor en su operativa diaria para tomar decisiones más inteligentes”.

La apuesta del CAR

Las administraciones están empezando también a destinar cada vez más recursos a la inteligencia artificial. "La IA es una revolución tecnológica y evidentemente que tiene que haber un impulso desde las administraciones", valora Xavier Balius, responsable de la Unidad de Ciencias, Medicina y Tecnología en el Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat. En el CAR la Generalitat inició en diciembre dos proyectos piloto basados en la aplicación de la IA con el objetivo de mejorar, por un lado, el seguimiento nutricional de los deportistas de élite y, por otro, el análisis del rendimiento en los saltos de trampolín. En el primero los deportistas cuelgan una foto de su plato antes y después de comer, de manera que la IA analiza no solo lo que se come sino la cantidad. En el proyecto de los saltos se graban con cámaras de vídeo de alta frecuencia y se suben a la IA, convertida un juez virtual que ayude a corregir elementos como la altura y tiempo de vuelo.