Valerón: «Estoy seguro que De la Fuente nos sorprenderá en el Mundial»

¿Cómo rememora su debut mundialista?

Cuando un jugador empieza su carrera el techo es poder estar con la selección en un Mundial. Creo que es de las cosas más bonitas que le pueden pasar a un jugador.

¿Cómo se enteró de que iba a ir al Mundial?

Antes era un poco diferente. Yo me enteré por el club, cuando llegó la confirmación de la Federación.

¿Cuándo sintió de verdad que era mundialista?

El momento más emocionante, cuando empezamos a sentir lo que es un Mundial de verdad, fue cuando llegamos a Corea; ahí todo comenzó a ser más especial y nos dimos cuenta de lo que suponía.

Una vez comenzó el torneo, usted marcó en el partido ante Eslovenia, en el triunfo de España por 3-1, ¿cómo fue vivirlo?

Algo único. Lo viví con alegría. Ahora que ha pasado el tiempo, lo recuerdo con mucho cariño y me emociono. Fui uno de los escogidos para estar ahí, jugué minutos y hasta marqué. Fue increíble.

España batió a Irlanda del Norte en la tanda de penaltis de los octavos. Llanzó uno, lo erró y Casillas fue el héroe. ¿Cómo lo recuerda?

Había mucha tensión y era un momento importante. Yo ya había tirado penaltis, no en mi equipo porque siempre había coincidido con un especialista, pero sí cuando era más joven. A veces, los nervios te pasan factura y no estuve fino, pero tuvimos la suerte de tener a Iker bajo palos.

¿Qué grado de incredulidad sintieron con los fallos de Gamal Al-Ghandour, el árbitro egipcio, en el partido de cuartos de final ante Corea del Sur?

Hubo varias jugadas en las que entendíamos que el colegiado no había estado acertado. Aun así, si le digo la verdad, cada uno lo vivió a su manera. En mi caso, lo viví con tranquilidad y aceptando las cosas. A pesar de que el árbitro estuviera más o menos acertado, no nos dio para pasar.

¿Cómo estaba el vestuario tras la eliminación?

Con una mezcla de frustración y tristeza. Caímos en la tanda de penaltis y fue cruel. Habíamos hecho un buen encuentro y los penaltis son una lotería. También pensamos que, quizás, con otro tipo de decisiones arbitrales, todo podría haber sido diferente. Cada uno lo expresó en el vestuario como lo sentía.

¿Hasta dónde podía haber llegado esa Selección?

La verdad es que esa pregunta me la he hecho muchas veces. Puede que, si nos hubiésemos quitado un poco la presión de cumplir con el objetivo de pasar de cuartos, habríamos llegado a las semifinales algo más sueltos, lo cual nos podría haber ayudado a competir mejor contra las selecciones más potentes. Aun así, no sé qué podría haber pasado.

¿Qué le parece la España de ahora, que arranca el Mundial?

La gente del fútbol piensa que esta España es una selección muy fuerte y con posibilidades de llegar bastante lejos; incluso podría llegar a ser la campeona. Luego nunca sabes lo que va a pasar ni cómo va a rendir la gente, pero creo que pueden llegar muy lejos.

¿Qué le parece el estilo de Luis de la Fuente?

Luis fue uno de los profesores que tuve en el curso de entrenador. Me parece un técnico ideal para España porque es un especialista en selecciones y en fases finales. Es una persona que siempre busca evolucionar y fórmulas para ganar campeonatos. Ha conseguido que la Selección sea camaleónica por momentos, lo cual es clave de cara a una fase final, y se demostró en la Eurocopa que ganó hace dos años. Estoy convencido de que nos va a sorprender en el Mundial porque es un estudioso.

Del resto de selecciones, ¿ve a alguna tan favorita como España?

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Al final, casi siempre llegan las mismas selecciones. No obstante, hay algunas de un segundo nivel que están cada vez más cerca y preparadas. Los técnicos están más capacitados y sus estructuras ya están mejor definidas. Por tanto, creo que a las potencias se les hace ahora más difícil avanzar.