El Deportivo abre este miércoles la encuesta para adaptar su nombre al topónimo oficial de A Coruña: votación online desde primera hora

Real Club Deportivo de A Coruña en castellano y Real Club Deportivo da Coruña en gallego. Esa es la denominación, adaptada al topónimo de la ciudad, que el Deportivo y el deportivismo debatirán adoptar en cuestión de días para sustituir al actual, Real Club Deportivo de La Coruña. La entidad blanquiazul abre este miércoles (9.00 horas) la encuesta online en la que todos los socios podrán transmitir su opinión: adaptar la denominación social o mantener la actual. La votación se mantendrá abierta cinco días, hasta este domingo, 21 de junio (18.00 horas), para que todos los abonados puedan participar. Con los resultados en la mano, y la expectativa de que la afición vote a favor del cambio, el club celebrará el próximo martes, 23 de junio, una junta extraordinaria de accionistas en la que dará cuenta del resultado y, si procede, aprobará el cambio de nombre.

La adecuación de la denominación social del conjunto herculino es un proceso que ha supuesto años de anhelos, peticiones populares y campañas activas como la de los alumnos del IES Rafael Dieste a través de su campaña Aquí tamén se fala. Con actividades, pegatinas y encuentros sociales se ha reclamado en diferentes ocasiones el uso del topónimo oficial de la ciudad, A Coruña, en todas las instancias del club. Entre ellas, en su nombre oficial a todos los efectos.

Los pasos que sigue el Deportivo

A finales de 2025, el Deportivo lanzó una consulta no vinculante a sus socios y accionistas en la que planteó una batería de preguntas sobre el futuro inmediato del club de cara a la celebración del 120º aniversario, que se festeja a lo largo de este año, 2026. Entre propuestas como un nuevo himno, del que se encargará el artista coruñés Xoel López, se encontraba, precisamente, la adecuación de la denominación social de la entidad. También incluyó la campaña 1906 nos une, un torneo de fútbol de aficionados, un encuentro mundial de peñas, un festival de música y un Camino de las Estrellas.

Vista del estadio de Riazor en un partido del Deportivo. / Carlos Pardellas

La propuesta tomó más forma hace unas semanas, en el I Foro Social del Deportivo, en el estadio de Riazor. Se trató de una reunión con representantes de la masa social de la afición herculina y de otras entidades, como el Concello de A Coruña. En ese encuentro se trasladó la necesidad de dar más voz al aficionado y escuchar al deportivismo en cuestiones que atañen a la entidad. Una las propuestas del club fue, precisamente, plantear una consulta popular a todos los socios para conocer su opinión acerca del cambio de denominación de la entidad.

La encuesta y los resultados

El Deportivo anunció en mayo encuesta, que se lleva a cabo desde este miércoles hasta el domingo. Podrán emitir su voto en línea los socios, abonados y las personas con la condición de socio amigo que tengan 12 años o más. El club habilitará un canal telefónico para mayores de 65 años y otros colectivos que puedan necesitar asistencia para participar en la encuesta. El resultado, que busca reunir el sentir mayoritario del deportivismo, será vinculante. Es decir, servirá de base para llevar a cabo el cambio de nombre oficial o, por contra, para conservar el actual.

La idea y el sentir general aboga por la adecuación de la denominación social al topónimo de A Coruña. Si la encuesta así lo refrenda al cerrar las votaciones este domingo, el cambio podrá hacerse efectivo el próximo martes. La sociedad convocó una junta extraordinaria de accionistas para el día 23 de junio a las 9.00 horas en el estadio de Riazor. El único punto del orden del día es trasladar los resultados de la consulta vinculante y, si el resultado confirma la voluntad de cambio por mayoría simple, se votará y aprobará en la junta el cambio del Artículo 1 de los estatutos sociales de la entidad para adoptar la denominación social: Real Club Deportivo de A Coruña.

Juan Carlos Escotet y Massimo Benassi, en una junta de accionistas del Deportivo. / RCD

La nueva nomenclatura está disponible en el Registro Mercantil y el club ya la tiene reservada en caso de que la modificación salga adelanta. El sí al cambio supondría, también, una ligera modificación en el escudo para suprimir la L en "La Coruña" para que pase a leerse "A Coruña".

Los motivos del cambio de nombre

El Deportivo sigue varios motivos para llevar a cabo la encuesta y el cambio de nombre, con el beneplácito de su masa social. El primero es estrictamente legal. La adecuación del nombre persigue "la armonización con el espíritu de la Ley 2/1998 del 3 de marzo, de galleguización". El club busca promover "el uso del gallego en la designación de entidades y en la vida institucional, proyectando una imagen de compromiso con el territorio y la lengua propia".

La adecuación del nombre al topónimo de A Coruña aspira a ser otro aspecto a resaltar en la imagen de marca de la entidad. Como tercer motivo, quiere evitar "discrepancias entre la denominación administrativa u oficial y la realidad lingüística utilizada en el tráfico jurídico diario" y en las relaciones con las instituciones como el Ayuntamiento, la Diputación, la Xunta y el Consejo Superior de Deportes.