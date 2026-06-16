Lionel Scaloni se reencuentra con Djalminha en la previa del debut de Argentina en el Mundial

Lionel Scaloni se prepara para el debut de la selección Argentina en el Mundial, este miércoles a las 3.00 horas de la madrugada, contra Austria. En medio de la preparación para la defensa del título conquistado hace tres años y medio en Catar, el exjugador del Deportivo continúa con su serie de reencuentros con viejos conocidos. Ya coincidió con José Francisco Molina en un amistoso de preparación contra Honduras y con Djalminha, que trabaja para la televisión brasileña Caze TV, en una sesión de entrenamiento en Kansas City Ahora, el seleccionador volvió a cruzarse con el astro brasileño en la rueda de prensa previa al debut de la albiceleste.

Fue una rueda de prensa de reencuentros para el argentino. Primero, pudo dialogar con Martín Palermo, excompañero en Estudiantes de La Plata. "Se comportó muy bien conmigo. Fue uno de los que me abrió las puertas, es un amigo del fútbol", señaló a su compatriota. Después de ya doce minutos de comparecencia, su mirada volvió a cruzarse con otra cara conocida cuando le tocó el turno de pregunta al reportero de la televisión brasileña. "Me traen a todos los ex. Ahora es Djalminha. Hablá en español", le invitó Scaloni con una sonrisa.

"No voy a tardar mucho en hacer la pregunta, que si no nos morimos de calor aquí. Solo quería desearte toda la suerte del mundo, papá", deseó Djalminha, ante la sorpresa y la sonrisa del que fue su compañero en el Deportivo.

La respuesta de Scaloni a Djalminha

Lio Scaloni, en su particular reencuentro, no tuvo pudor al bromear con Djalminha. "Este sí que jugaba bien. Martín [Palermo], este jugaba mejor que vos. Hacías goles, pero aquel... ¡Qué grande, Djalma!", resaltó ante las carcajadas de los presentes en la sala de prensa. Chistes aparte, el argentino no dejó pasar la oportunidad de recordar aquellos años en el Deportivo y su gran relación con todos los brasileños con los que compartió vestuario en A Coruña. "Te quiero mucho, Djalma. Es un compañero brasileño que tuve como Mauro Silva, Donato, Flavio [Conceiçao] en el famoso Deportivo. Eres un gran amigo, te aprecio mucho", confesó ante los micrófonos.

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Aunque uno es argentino y otro es brasileño, con la rivalidad futbolística que implica, ambos dejaron a un lado la rivalidad por su amistad. "A mí me gusta que un brasileño hinche por Argentina. La rivalidad es solo futbolística. Cuando no está Argentina, por qué no pensar en que le vaya bien a Brasil. Yo sé lo que es tener un compañero brasileño y todo lo que hemos vivido. Ellos hinchan por nosotros. Así que te quiero mucho, amigo", reiteró Scaloni en su conversación con Djalminha.