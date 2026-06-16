Vozinha, el guardameta de Cabo Verde que frustró a España, ya brilló ante el Deportivo en 2024

El lunes por la mañana tenía apenas 45.000 seguidores en Instagram. Después de ser el tormento de España en su debut en el Mundial, suma ya en torno a ocho millones. Vozinha se convirtió en el héroe nacional de Cabo Verde por su actuación en su estreno en la Copa del Mundo. Firmó un recital de paradas magistrales para conservar su portería a cero y sumar un punto histórico para la selección africana y preocupante para la Roja.

El guardameta, compañero de Stopira en el combinado insular, vive su gran explosión mediática con 40 años recién cumplidos. Pasó su carrera por su liga local, Angola, Moldavia, Portugal, Grecia y Eslovaquia. En el país vecino llegó a defender las redes del Gil Vicente y, en las dos últimas temporadas, las del Chaves. Fue en su llegada a este último equipo en 2024, limítrofe con Galicia, donde demostró sus habilidades para frustrar a los delanteros del Deportivo.

El partido de Vozinha contra el Deportivo

Eran los primeros días de agosto de 2024 y el Deportivo, en medio de la preparación de su regreso a Segunda División, afrontó una gira de amistosos por tierras portuguesas. Llevaba siete meses, más de 200 días, sin conocer la derrota, en una racha que le valió su regreso al fútbol profesional. Sin embargo, cuando la tendencia se cortó el día que se cruzó contra el Chaves de Vozinha. El equipo luso, recién descendido de Primera a Segunda División, alineó al guardameta caboverdiano en un amistoso contra los blanquiazules que jugaron en su propio feudo. Enfrente tuvo a jugadores como Lucas Pérez, Mario Soriano o Barbero.

El portero de Cabo Verde, Vozinha, tras el empate ante España en el Mundial. / EFE

Fue un duelo típico de verano, con más probaturas que certezas, en el que los jugadores del Chaves sacaron de quicio a los del Deportivo en varias entradas bruscas. Villares estuvo a punto de obrar lo que ningún jugador de España pudo hacer este lunes. Rozó el gol ante Vozinha tras una triquiñuela de Lucas, pero lo evitó bajo los palos un zaguero. Barbero, por su parte, recibió un par de balones peligrosos, pero estaba en fuera de juego.

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El duelo salió cruz para el Deportivo. Además de perder (2-0), tuvo que lamentar la lesión de Sergio Escudero. El Chaves se adelantó por medio de Sanca antes del descanso y sentenció en el tramo final por medio de Platiny (2-0). Lucas Pérez estuvo a punto de recortar diferencias. Para entonces, Vozinha ya reposaba en el banquillo y fue su compañero bajo los palos, Rodrigo Moura, quien evitó el tanto del delantero de Monelos. Aquel día, con 38 años, no podía imaginar que aún faltaban dos años para vivir su gran actuación contra España ante los ojos de todo el mundo.