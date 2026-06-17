El Dépor Abanca renueva a Merle Barth hasta 2027

El Deportivo Abanca anunció la renovación de Merle Barth, que extenderá su estancia en A Coruña, por lo menos, hasta 2027. La zaguera alemana llegó el verano pasado y ha sido una pieza importante, disputando 26 partidos, 22 como titular.

Tras la salida de más de una docena de jugadoras, algunas claves, como todas sus capitanas, la germana representa la poca continuidad que tendrá un proyecto que comenzará prácticamente de cero, y que cuenta actualmente con Millene Cabral, Olaya Enrique, Eva Dios, la renovada Espe Pizarro, y las canteranas Elena, Paula Novo, Monteagudo, Lucía Rivas, Redru, Carmen Carballada o Michi Apóstol.

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El club vivirá un verano de muchos cambios. La entidad todavía no ha hecho oficial quien ocupará el banquillo la próxima temporada tras la salida de Fran Alonso.