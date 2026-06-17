Así es la encuesta del Deportivo que definirá su futuro nombre: los socios ya pueden votar

Desde esta mañana de miércoles, y hasta el próximo domingo, el RC Deportivo pone en manos de sus socios el topónimo en su nombre oficial. Esta mañana, el club ha abierto una encuesta que se puede responder a través de la web de la entidad, solo apta para aquellos abonados que tienen más de 12 años. Sobre la mesa, pasar de ser el Real Club Deportivo de La Coruña a suprimir el artículo para adaptarse al topónimo oficial de la ciudad: A Coruña. Si gana esta opción, el club tendrá, para el castellano, 'de A Coruña', y, para su versión en gallego, 'Da Coruña', respetando la contracción.

Los socios de la entidad blanquiazul tendrán hasta el domingo 21 a las 18.00 para votar. La encuesta es vinculante, y los resultados se verán reflejados el próximo martes en una asamblea extraordinaria en la que se aceptará el resultado de la votación. El Deportivo lanza una única pregunta a sus socios respecto al nombre: "¿Estás de acuerdo en que el Real Club Deportivo adopte oficialmente las denominaciones 'Real Club Deportivo de A Coruña' (castellano) y 'Real Club Deportivo Da Coruña' (gallego), en concordancia con el nombre oficial de la ciudad, e incorpore la actualización evolutiva del escudo y demás elementos gráficos de esta nueva etapa?"

Los abonados tienen a su disposición dos respuestas: "Sí, estoy de acuerdo"; o "No, prefiero mantener la denominación y los elementos actuales".

Así es la pregunta del Dépor a sus socios / LOC

Los motivos del cambio de nombre

El Deportivo sigue varios motivos para llevar a cabo la encuesta y el cambio de nombre, con el beneplácito de su masa social. El primero es estrictamente legal. La adecuación del nombre persigue "la armonización con el espíritu de la Ley 2/1998 del 3 de marzo, de galleguización". El club busca promover "el uso del gallego en la designación de entidades y en la vida institucional, proyectando una imagen de compromiso con el territorio y la lengua propia".

La adecuación del nombre al topónimo de A Coruña aspira a ser otro aspecto a resaltar en la imagen de marca de la entidad. Como tercer motivo, quiere evitar "discrepancias entre la denominación administrativa u oficial y la realidad lingüística utilizada en el tráfico jurídico diario" y en las relaciones con las instituciones como el Concello, la Diputación, la Xunta y el Consejo Superior de Deportes.

El cambio de topónimo se suma a las iniciativas del Deportivo por su 120 aniversario

En este 2026 el Deportivo cumplirá 120 años. Una cifra redonda que llegará acompañada de nuevos cambios en la entidad blanquiazul. Además del topónimo en el nombre, un reclamo que viene de atrás por parte de la afición, el club, de la mano de Xoel López, presentará un nuevo himno oficial.

En un vídeo colgada por el propio Deportivo, el compositor confiesa que "hacer el himno del Dépor es una de las ilusiones más grandes que yo tenía ahí guardadas. Ahora que es una realidad es un sueño cumplido", remarcó emocionado.

Noticias relacionadas

No será la única novedad en un final de año para el que el Deportivo preparará más sorpresas.