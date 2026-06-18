Angeliño aparece en el horizonte del Deportivo: entre el deseo y las dificultades económicas

Hace un año regresó Miguel Loureiro y el deportivismo está ahora ilusionado con la repatriación de esta temporada sea Ángel Tasende Esmorís, Angeliño. El defensa de Coristanco es uno de los laterales zurdos que tiene el club coruñés en su lista de objetivos, pero la operación es excesivamente exigente en sus parámetros económicos para poder encajar las piezas. El deseo del jugador de regresar a Abegondo, de donde salió en etapa cadete, mantiene viva la llama, a pesar de que la Roma tiene sus derechos hasta 2028 y pretende recuperar parte de lo invertido en él. El 3, criado futbolísticamente entre el Deportivo y el Manchester City, no es la única opción para esa demarcación, ya que el club coruñés también tiene en cartera a Alberto Moreno, quien acaba en unos días su contrato con el Como y será agente libre.

No es la primera vez que Angeliño tiene opciones de volver al Deportivo. Tenía un acuerdo en 2019 para ser el lateral izquierdo de la entidad blanquiazul subía a Primera, pero todo se torció en Mallorca. Pasaron desde entonces siete años, los que han tardado el Dépor en regresar a la máxima categoría, con lo que la operación cobra vigencia. El jugador ha manifestado su deseo de volver a casa en repetidas ocasiones, ya fuese por declaraciones públicas o en los últimos días por guiños en redes sociales.

"¿Repatriar a algún ex de Abegondo como pasó con Loureiro? A día de hoy te diría que no, pero no lo sé. No recuerdo ninguna (operación) ahora que esté mirando en la que haya pasado deportivista o en Abegondo. No recuerdo, diría que no, pero no lo sé, esto acaba de empezar". Fernando Soriano, en palabras a LA OPINIÓN tras el ascenso, reconocía no tener en mente a ningún ex del Deportivo, pero la situación ha ido virando, siempre que haya perdido complejidad la operación de Angeliño, que solo cuadraría si el jugador reduce sus emolumentos y si la Roma accede una salida ventajosa, algo que no parece sencillo.

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La planificación

Más allá de que sea Angeliño, Alberto Moreno u otra opción que tenga el club en cartera, el Deportivo sigue en búsqueda activa para reforzar ese flanco zurdo, tras la salida de Escudero, y muchas más posiciones en el regreso a Primera. Pretende, además, a un portero, un lateral derecho, dos centrales, un pivote, un extremo diestro y dos delanteros. La primera contratación, que será anunciada en los próximos días, será la de Teun Gijlsehart, pivote que viene de la segunda holandesa y por el que se pagará un traspaso de un millón de euros. También está pendiente el anuncio de la renovación de Ximo Navarro, que está avanzada.