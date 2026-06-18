Benassi: «La multipropiedad es una herramienta para el Dépor»

«Las multipropiedades pueden ayudar entre clubes. Lo vemos como una herramienta de desarrollo del proyecto del Dépor», expresó Massimo Benassi en la II edición del Sports Summit Madrid, un encuentro de la industria deportiva impulsada por MADCUP en la que el consejero delegado de la entidad blanquiazul explicó las «sinergias» creadas entre el Penafiel y el Deportivo.

«A lo mejor hay jugadores que no se adaptan al Dépor y puedes seguir trabajándolos», expresó Benassi en una charla moderada por Luis Villarejo, director de deportes de EFE, y en la que participaron Begoña Santiago y Eduardo García-Rangel. «Cada vez más, en todas las ligas no solo de fútbol, hay grupos inversores y se intenta buscar sinergias. En el fútbol llamamos multipropiedad a la forma de invertir por parte de un grupo inversor en diferentes clubes y cada vez es más de actualidad. Viene para mejorar el fútbol y profesionalizarlo», expresó el ejecutivo italiano en la mesa de debate.

Benassi también comentó que las cuentas del Dépor tendrán continuidad y no harán «cosas locas» tras el ascenso a Primera: «Va a ser el tercer año seguido donde va a ser muy difícil ampliar el número de abonados, para mantener el 20 % de taquilla. No va a ser un presupuesto de locos, pero nos vamos a defender. No hemos destacado por hacer cosas locas, sí que hemos planificado mucho, hemos empezado a firmar con antelación».

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Destaca, también, la comercialización de las zonas premium de Riazor como impulso económico este curso: «Casi el 3% del PIB de la ciudad se genera por los eventos deportivos que es capaz de atraer el Dépor. Esta temporada hemos invertido mucho, hemos abierto seis salas VIP, el museo y el tour».