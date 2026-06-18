El deportivismo decide el cambio de topónimo del Deportivo: "Es una deuda del club con la afición"

El Deportivo ha dejado en manos de sus socios el futuro del topónimo que acompaña al nombre de la entidad. Este miércoles se abrió una votación vinculante que durará hasta el domingo a las 18.00 para decidir si se mantiene el artículo 'La' o se respeta la oficialidad del nombre de la ciudad: A Coruña. Es el nombre de la ciudad desde 1998, tras un cambio propiciado por la Ley 2/1998 que estableció dicho topónimo para todos los usos legales y administrativos. 28 años después, el Dépor se puede poner al día. Lo decidirán sus socios mayores de 12 años. "Es necesario tanto por adecuar el nombre como por insistencia social", expresa Marcos Garea, presidente de la Peña deportivista Coruña o Nel.

Durante los próximos días, el deportivismo podrá elegir a través de una sencilla encuesta con una única pregunta. Dos opciones: por un lado, mantener el nombre como RC Deportivo La Coruña y, por otra parte, mantener "concordancia" con "el nombre oficial de la ciudad", indica la entidad en su cuestionario. El cambio provocará, además, que el Dépor tenga una forma de escribirse en castellano y otra en gallego: RC Deportivo de A Coruña, la primera; y RC Deportivo Da Coruña, la segunda, con la contracción propia de la lengua.

"Es el oficial. Sirve para acercar al club a la denominación de la ciudad. Se le lleva dando vueltas desde hace algunos años. No sé si es el momento oportuno, o lo pudo haber sido antes. Lo veo bien aprovechando que volvemos a Primera y que el club busca modernizarse", explica Luis Montes, presidente de la peña La Cabaña del Cazador. En su caso, además, considera que se trata de "una medida adecuada" el hecho de preguntar por parte del club a sus socios. "Para temas de este calado, preguntar a los socios está bien", explica.

Escudo del Deportivo co la L tachada con pintura en los Arcados de Riazor / CARLOS PARDELLAS

Una reivindicación de muchos años

Carlos Carballal, vicepresidente de la Federación de Peñas del club, explica que el Deportivo atenderá por fin a una petición que viene de mucho tiempo atrás. El trabajo en el último año de la plataforma Aquí tamén se fala ha sido importante para volver a encender un debate que siempre ha existido en Riazor. "Hace un par de años firmamos un comunicado junto a Old Faces y Riazor Blues para cambiarlo", recuerda el representante de la Federación en el primer foro social organizado por el club con distintos colectivos, y en el que se trató este mismo tema.

La respuesta de la masa social está siendo notable a favor de adecuar el nombre del club al topónimo oficial. Pablo Fernández, de la Peña Verín-Pablo Amo, considera que se trata de "unha débeda que tiña o clube tanto ca afección como ca cidade, que viña de varios anos reclamando o que é oficial e legal". "É necesario porque reafirma o compromiso do club ca fala, co pobo, e incluso ca democracia, que foi a que o decidiu", explica un socio que ya votó "a favor": "Creo que o resultado será favorable en ampla maioría, e creo que o club sabeo". Una situación que ha permitido iniciar la votación: "Está ben que pregunten, pero creo que o fan porque saben o resultado, e o resultado váleslle e están de acordo".

Marcos Garea, de la peña Coruña O Nel, votó también a favor de un cambio en el que, además, considera que es positivo tener una adaptación al castellano y otra al gallego: "Cada uno que sea libre de utilizar la que más le gusta o crea conveniente. Me parece una medida perfecta. El que lo quiera en castellano, lo tiene; el que lo quiera en gallego, también; y el que quiera La Coruña, lleva equivocado desde 1998".

"É necesario porque reafirma o compromiso do club ca fala, co pobo, e incluso ca democracia, que foi a que o decidíu" Pablo Fernández — Peña Verín-Pablo Amo

Así lo ven desde fuera de Galicia

Los socios decidirán el futuro del topónimo del Deportivo, pero hay muchos seguidores y peñistas que, siendo o no abonados, están pendientes desde fuera de Galicia de la decisión. Antonio Pena, presidente de la Peña O Berro de Xabreiro, de Vitoria, explica que, aunque no puede votar, está "a favor" del cambio porque "es necesario" y hay que adaptarse a la actualidad. Además, ve positivo que "se pregunte" a los socios.

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La encuesta vinculante de la entidad decidirá el futuro del topónimo del Deportivo. El martes, en la asamblea extraordinaria que llevará a cabo la entidad, se tomará la decisión que voten los socios. Atiende, tal y como explica Carlos Carballal, vicepresidente de la Federación de Peñas, a la lógica y, aunque el accionariado máximo pertenece a una única persona, "el Dépor es de todos" y es positivo que existan consultas de esta índole en las que la masa social pueda participar.