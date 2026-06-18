El Deportivo reforzará el Fabril con el fichaje de Justino Barbosa

El Deportivo prepara el salto del Fabril a Primera Federación y, además de varios retornos importantes, se reforzará este verano con alguna cara nueva. Justino Barbosa, jugador de la UD Ourense las últimas dos temporadas, está cerca de cerrar su incorporación al filial blanquiazul. Nacido en la ciudad de As Burgas, tiene 21 años y juega como extremo, preferiblemente en el lado izquierdo.

El Fabril de Manuel Pablo peleará la próxima campaña en la categoría de bronce. Después de un curso exitoso, habrá algunos cambios en la plantilla. Además de la salida de futbolistas que han formado parte del equipo que logró el ascenso, habrá algunos retornos de los futbolistas que estuvieron cedidos la pasada campaña. De cara al nuevo equipo, el Dépor tiene prácticamente cerrada la incorporación de Justino Barbosa, extremo izquierdo que ha militado las últimas dos temporadas en la UD Ourense, siendo un jugador importante para Borja Fernández. El ourensano disputó 27 partidos en Tercera RFEF en el curso 24/25 y 33 la pasada temporada en Segunda RFEF, en el mismo grupo que en el que militaba el filial coruñés. Con la UDO tres goles anotó el pasado curso.

Justino Barbosam durante un partido de la UD Ourense / Iñaki Osorio

Justino Barbosa para dar velocidad al Fabril

El extremo diestro de la UD Ourense reforzaría la banda izquierda del Fabril, aunque Manuel Pablo ha utilizado en muchas ocasiones a sus extremos a pie natural, como sucedió el pasado curso con Fabi Urzain, quien acaba contrato. En esa zona el técnico canario utilizó mucho a Mane durante la primera parte de la temporada. No obstante, el senegalés ya se despidió y su futuro está lejos de A Coruña.

Noticias relacionadas

Barbosa llegará para dar competencia a jugadores como Mario Nájera o Héctor Areosa, quienes también han participado en ese sector. De Primera Federación regresarán varios jugadores cedidos que también podrían entrar en los planes futuros del club.