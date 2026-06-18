La Juventus se suma al interés por llevarse a Yeremay del Deportivo

Yeremay Hernández es uno de los grandes nombres del mercado de fichajes del fútbol español. Mientras Fernando Soriano centra sus esfuerzos en reforzar al Deportivo de cara a la próxima temporada en LaLiga, su estrella sigue atrayendo miradas del fútbol europeo. Al deseo del Sporting CP se suma ahora también la Juventus, uno de los gigantes de Italia, que atraviesa un momento difícil tras haber acabado en sexta posición la temporada en la Serie A. Según avanza el periodista Gianluigi Longari, la Vecchia Signora se ha interesado en la contratación del extremo canario, protegido en el club por una altísima e "inasumible" cláusula de rescisión, tal y como describió el director de fútbol en una entrevista con LA OPINIÓN.

Un grande del fútbol italiano tantea a Yeremay, una de las grandes figuras del Deportivo, al que el pubis frenó esta temporada, pero ahora descansa para asaltar la Primera División nacional. La entidad blanquiazul siempre se ha mostrado tranquila respecto al futuro del jugador canario. "No está en el mercado", expresó Massimo Benassi recientemente sobre el 10 blanquiazul. Su contrato, hasta 2030, y una cláusula de rescisión que se ha multiplicado tras el ascenso a LaLiga permiten al Dépor estar tranquilo respecto a su futuro.

La Juventus de Turín dirigida por Luciano Spalletti es la última escuadra que se suma a la cola de pretendientes del canario. Al frente, el Sporting CP ha sido el que más ha apretado recientemente, aunque en el pasado hubo otros equipos, como el Estrasburgo o el Como, los que intentaron llevarse a Yeremay. Hasta el momento, todos terminaron con la puerta cerrada ante sus narices. Yeremay decidirá sus futuros pasos y el Dépor tiene claro que no venderá.

Yeremay en Cádiz / Fernando Fernandez

La Juventus se interesa en Yeremay en un momento delicado

La Juve, al igual que todos los pretendientes del canario, sabe que sacar a Yeremay de A Coruña exigirá un alto esfuerzo económico. Pese a ser el club más laureado del Calcio, con 36 campeonatos nacionales de Liga, los turineses atraviesan un momento de dificultad, tras varios años de sequía, lejos del Inter de Milán e incluso cayendo fuera de los puestos de Champions League.

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Esta campaña, la Juventus finalizó en sexta posición, por lo que jugará Europa League, perdiendo una cantidad importante de ingresos por derechos de televisión al no clasificarse a la Liga de Campeones. Por delante acabaron la Roma o el Como, que sí jugarán la máxima competición nacional. La Juve no gana el Scudetto desde 2020.