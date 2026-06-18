Luis Chacón gusta al Valladolid y su futuro pasa por una salida del Deportivo

Luis Chacón vuelve a estar en la rampa de salida por tercer verano consecutivo. El eumés fue el primer movimiento del Dépor tras regresar a Segunda División, pero después de dos cesiones en la Cultural Leonesa, podría terminar marchándose de A Coruña sin llegar a debutar. El mediapunta de 25 años tiene contrato hasta 2028 e interesa a varios clubes de Segunda División. Su buen hacer en el Reino le permitirá dar el salto a una plantilla que compita por el ascenso a la máxima categoría nacional. Está en manos del conjunto coruñés decidir la fórmula de salida, bien un traspaso definitivo, o un nuevo préstamo.

El Real Valladolid se ha interesado en Luis Chacón para el proyecto de la próxima temporada en el José Zorilla. Según adelanta el Diario de Valladolid, y ha podido confirmar LA OPINIÓN, el conjunto pucelano es uno de los interesados en hacerse con los servicios del eumés, un jugador cotizado en LaLiga Hypermotion que anotó ocho goles y dio tres asistencias esta temporada en la Cultura.

No es el único equipo que emerge como opción para llevarse al talentoso mediapunta, un jugador con llegada y visión, que ha sido de lo más destacado en una mala temporada de la Cultural. El equipo leonés terminó descendiendo a Primera Federación, pero Chacón competirá por cuotas mayores la próxima temporada.

Luis Chacón celebra un gol en el Teresa Herrera con el Deportivo. / Casteleiro / Roller Agencia

Luis Chacón y el Deportivo, caminos cruzados

Luis Chacón firmó en 2024 por el Deportivo un contrato que lo vincula hasta 2028. Tiene 25 años y, hasta ahora, no ha tenido la oportunidad de probarse en el conjunto coruñés, más allá de las pretemporadas. Primero, salió cedido a Primera Federación, y fue clave para el ascenso de la Cultural en la temporada 24/25; este verano volvió a emprender el mismo camino, ya en Segunda, con idéntico resultado. Su buen nivel le ha permitido despertar el nivel de varios equipos que aspiran a pelear el ascenso a LaLiga EA Sports la próxima temporada.

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Sin embargo, el momento del club no ha acompañado al de Chacón. Cuando la entidad vivió su primer curso en la categoría de plata, la dirección de fútbol encabezada por Fernando Soriano entendió que necesitaba un curso más de rodaje en Primera RFEF. El verano pasado, al preparar un proyecto para pelear el ascenso, el eumés se vio en la obligación de buscar una cesión en un equipo de la zona baja en el que tener más protagonismo. Ahora, en Primera División, el Dépor vuelve a ir un paso por delante del mediapunta.