Deportivo
El Deportivo anuncia su primer fichaje para LaLiga 26/27: Teun Gijselhart firma hasta 2030
El club blanquiazul invierte un millón de euros en su fichaje y firma por las próximas cuatro temporadas
Teun Gijselhart es nuevo jugador del RC Deportivo. Firma hasta 2030 un contrato por cuatro temporadas y se convierte en el primer fichaje de la temporada 26/27. El futbolista neerlandés pasó unos días en A Coruña. "Estoy muy contento de estar aquí. Muy orgulloso, tengo muchas ganas de estar en esta nueva etapa", expresa el centrocampista, traspasado procedente del De Graafschap a cambio de un millón de euros.
El centrocampista neerlandés de 21 años da el salto desde la segunda división neerlandesa hasta LaLiga EA Sports. El Deportivo lo describe como "una de las jóvenes promesas de su país". Llega a A Coruña tras haber hecho su formación entre la cantera del Ajax, la del AZ Alkmaar y el PEC Zwolle, club en el que dio sus primeros pasos en el fútbol profesional hasta salir el verano pasado a De Graafschap. Este curso fue un jugador capital en su club, llegando a jugar la fase de ascenso a la Eredivise.
"He visto vídeos del ascenso. Es increíble la afición, cómo se vive el fútbol en la ciudad. Eso me hace mucha ilusión", expresa en un vídeo de presentación compartido por la entidad blanquiazul a través de sus redes sociales. El futbolista afirma estar "deseando empezar" y "jugar en Riazor".
La decisión de Gijselhart de firmar por el Deportivo
En un podcast, Teun Gijselhart explicó recientemente por qué se decantó por el Deportivo. "Decidí ir a España para escuchar lo que tenían que decirme allí. Me recibieron de maravilla, se respiraba fútbol y enseguida me enamoré de ese proyecto", razona un futbolista que reconoce que se hubiera mudado para A Coruña "incluso si se hubiera quedado en Segunda".
- Reabre la terraza con uno de los mejores atardeceres de Galicia: a 15 minutos de A Coruña y frente al mar
- El establecimiento argentino que celebra cuatro años en A Coruña con un nuevo local: 'Tenemos un 5 sobre 5 en Google y eso para nosotros es muy importante
- Las nuevas maniobras de aproximación al aeropuerto de A Coruña provocan el desvío de tres vuelos y afectan a 700 pasajeros
- El deportivismo decide el cambio de topónimo del Deportivo: 'Es una deuda del club con la afición
- Angeliño aparece en el horizonte del Deportivo: entre el deseo y las dificultades económicas
- Tres torres marcan el futuro del ala oeste de la avenida de Alfonso Molina y la entrada de A Coruña
- Sardinas, hogueras y las 'meigas': así son las camisetas y sudaderas especiales de Zara por San Juan
- Zara estrena su colección especial por San Juan en A Coruña