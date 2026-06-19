El Deportivo anuncia su primer fichaje para LaLiga 26/27: Teun Gijselhart firma hasta 2030

Teun Gijselhart es nuevo jugador del RC Deportivo. Firma hasta 2030 un contrato por cuatro temporadas y se convierte en el primer fichaje de la temporada 26/27. El futbolista neerlandés pasó unos días en A Coruña. "Estoy muy contento de estar aquí. Muy orgulloso, tengo muchas ganas de estar en esta nueva etapa", expresa el centrocampista, traspasado procedente del De Graafschap a cambio de un millón de euros.

El centrocampista neerlandés de 21 años da el salto desde la segunda división neerlandesa hasta LaLiga EA Sports. El Deportivo lo describe como "una de las jóvenes promesas de su país". Llega a A Coruña tras haber hecho su formación entre la cantera del Ajax, la del AZ Alkmaar y el PEC Zwolle, club en el que dio sus primeros pasos en el fútbol profesional hasta salir el verano pasado a De Graafschap. Este curso fue un jugador capital en su club, llegando a jugar la fase de ascenso a la Eredivise.

"He visto vídeos del ascenso. Es increíble la afición, cómo se vive el fútbol en la ciudad. Eso me hace mucha ilusión", expresa en un vídeo de presentación compartido por la entidad blanquiazul a través de sus redes sociales. El futbolista afirma estar "deseando empezar" y "jugar en Riazor".

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Teun Gijselhart / LOC

La decisión de Gijselhart de firmar por el Deportivo

En un podcast, Teun Gijselhart explicó recientemente por qué se decantó por el Deportivo. "Decidí ir a España para escuchar lo que tenían que decirme allí. Me recibieron de maravilla, se respiraba fútbol y enseguida me enamoré de ese proyecto", razona un futbolista que reconoce que se hubiera mudado para A Coruña "incluso si se hubiera quedado en Segunda".