El Deportivo viajará a Italia en pretemporada: Genoa, rival el ocho de agosto

El Deportivo volverá a hacer las maletas este verano e Italia apunta a ser su destino tras haber hecho la pretemporada de 2024 en Portugal, y la de 2025 en Inglaterra. El club blanquiazul participará el ocho de agosto en el Trofeo Spagnolo organizado por el Genoa, según apunta Pianeta Genoa. Por el calendario, tendría que ser una de las últimas paradas previas al Trofeo Teresa Herrera, en el que el Real Madrid apunta a ser el rival.

El conjunto blanquiazul todavía no ha hecho oficial su hoja de ruta para este verano. El día 6 de julio es la fecha que tiene marcada para el regreso a la actividad, con las habituales pruebas médicas que, en las últimas campañas, se dividieron en dos días. A partir de ahí, seis semanas de preparación para llegar al fin de semana del 15-16 de agosto en plenas condiciones físicas. Es la fecha marcada para arrancar LaLiga EA Sports. El calendario, no obstante, depende de la evolución del Mundial, y algún club, si tiene jugadores en últimas instancias, podría posponer su debut una semana.

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LaLiga todavía no ha hecho el sorteo del calendario, pero es la fecha marcada para comenzar la temporada 26/27. Antes, el Dépor se dará cita con el Teresa Herrera. Con todo el calendario por confirmar, un partido ya asoma entre medias, el sábado 8 de agosto. Según explica Pianeta Genoa, el Deportivo será invitado al Trofeo Spagnolo, un evento organizado por el Genoa que no se celebra desde hace más de una década. El partido, según cita el mismo medio, sería el día ocho en el Luigi Ferraris, lo que confirmaría la presencia del Dépor en Italia está pretemporada.