El Fabril da salida a ocho jugadores que no estarán en Primera Federación

Brais Suárez, Mario Hermo, Aarón Sánchez, Rubén Vilela, Quique Fernández, Jaime Garrido, Mane y Fabi Urzain no continuarán la próxima temporada en el Fabril. El Deportivo ha hecho oficial la salida de los ocho futbolistas, algunos importantes a lo largo del curso, como Quique Fernández, Fabi o un Mane que ya se despidió hace algunas semanas. También destaca la baja del cancerbero, canterano del club, quien se despide tras toda una vida en la entidad.

Carrusel de salidas en un Fabril que aguarda cerrar la incorporación de Justino Barbosa, procedente de la UD Ourense. La entidad blanquiazul tenía que hacer espacio tras el retorno de una decena de cedidos. Algunos formarán parte de la plantilla dirigida por Manuel Pablo. Además, hay futbolistas que acaban su etapa juvenil y podrían tener hueco en el proyecto de Primera Federación.

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Quique Fernández, Mane y Fabi Urzain son las bajas más destacadas al tratarse de tres futbolistas que han sido importantes en las últimas dos campañas. Se suman Rubén Vilela, retornado el pasado verano tras una cesión en la Sarriana, Aarón Sánchez, quien perdió protagonismo en la zaga, Jaime Garrido, o Mario Hermo, un zaguero polivalente que puede actuar de central o lateral. A todos ellos se suma Brais Suárez tras una vida al servicio del Deportivo. Fue el portero de Marbella y de la Youth League, pero en las últimas temporadas perdió la titularidad en favor primero de Alberto y después de Hugo Ríos.