Dos gabarras del Deportivo surcan la ría de Bilbao con más de 100 deportivistas a bordo: "Se nos fue de las manos"

Sobre la ría de Bilbao, a las 20.30, zarparon dos gabarras para celebrar un ascenso. No de rojiblanco, el color del Athletic, quien tradicionalmente celebra sus éxitos lanzándose a las aguas de Nervión, sino que ambas embarcaciones se tiñeron de blanquiazul. Más de un centenar de aficionados del Deportivo, la mayoría residentes en el País Vasco, se citaron esta tarde para emular al equipo bilbaíno. Una iniciativa impulsada por La Kuadrilla, una peña de Bilbao localizada en el Bar El Gordo, formada por casi 50 aficionados al Dépor que quisieron vivir su particular subida hasta Getxo.

En 1983 el Athletic Club sacó la gabarra por primera vez para celebrar con un paseo por Nervión hasta Getxo la Liga de 1982-83. Desde entonces, se ha convertido en una tradición del club que se repite cada vez que el club toca metal. Esta vez, la ría de Bilbao cedió sus aguas al ascenso del Deportivo, ligado al mar desde el principio de su historia. También a los viajes por agua para disputar el derbi de las rías ante el Racing de Ferrol.

Esta vez, con un centenar de aficionados repartidos en dos gabarras teñidas de blanquiazul, un centenar de seguidores cumplieron con una idea alocada que ha terminado en una de las imágenes de la temporada. La gabarra del Dépor, una realidad que surcó Nervión hasta Getxo y volvió.

Así surgió la idea de una gabarra del Deportivo

Este jueves, con más de un centenar de pasajeros y la necesidad de dos gabarras para acoger a todas las personas que participaron, la Kuadrilla culminó una idea que nació en "una cena de navidad". Enrique Souto, presidente de la peña bilbaína, esplica que, "de broma", como todas las buenas ideas, hablaron de la posibilidad de hacerlo. Meses después, en Valladolid, cuando el Deportivo logró el ascenso a Primera División, entre el jolgorio de la fiesta se refrescó la idea: "Dije: 'hay que hacerlo', y miré un poco por curiosidad, pero no se iba tanto de precio. A esto aquí se le llama hacer una bilbainada, y ahora vamos a ser ciento y pico personas por la ría".

Para realizarlo, la peña bilbaína contactó con una empresa que se encarga de viajes turísticos por la ría de Bilbao y que organizan también eventos privados. La idea original pasaba por un barco con capacidad para 80 personas. "Si lo llenábamos a la mitad ya era un buen plan. De nuestra peña se apuntaron unas 40 personas, y luego nos contactaron otras de Euskadi, también de fuera, como de Burgos", explica. A la Kuadrilla se han sumado la Anduriña de Llodio, O Berro de Xabreiro de Gasteiz, la Peña Arlanzón de Burgos; y Terra de Melide. La ruta consiste en arrancar en la ría de Nervión y subir hasta Getxo, como históricamente ha hecho la gabarra del Athletic Club en los días de celebración.

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Una de las gabarras, preparada antes de zarpar / Cedida

En total, participan 110 personas. Algunas incluso que han viajado desde Galicia solo para participar en un plan histórico. "Es una locura, se nos fue de las manos", expresa Enrique, quien casi una hora antes de zarpar se citó con el resto de aficionados para embellecer la gabarra de blanquiazul.