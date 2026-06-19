Redru renueva hasta 2028 y asciende al primer equipo del Dépor Abanca: "Es un gran salto"

La ovetense Paula Redruello Redru ha firmado un nuevo contrato con el Dépor Abanca, extendiendo su continuidad en el club por las próximas dos temporadas, y convirtiéndose a todos los efectos en jugadora del primer equipo. El nuevo contrato refleja la opción de extender su vinculación más allá de 2028. La asturiana aterrizó en 2024 en Abegondo para reforzar al filial y continuar su proyección. Ha disputado 14 partidos en la Liga F. "Es un gran salto en mi carrera", expresó en un vídeo publicado por la entidad.

"Lo afronto con muchas ganas de demostrar todo el trabajo que tengo detrás", expresa la ovetense, que continuará dos temporadas más en A Coruña. En un vídeo en el que el club anuncia su continuidad, Redru explica que uno de los momentos más importantes fue "el debut" en la máxima categoría nacional: "Es un gran orgullo que haya podido ser en Riazor".

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"El Dépor es un club histórico, representar esta historia es un orgullo. No es solo un club, es una familia que representa unión", añade la jugadora formada en el CD Mosconia y en el Sporting de Gijón. Con solo 15 años ya había debutado en la categoría de plata. Ha sido asidua en las inferiores de España, con experiencia en la sub 16, sub 17 y sub 19.