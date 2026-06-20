Así juega Teun Gijselhart: un organizador con conducción y carácter para la medular del Deportivo

Nacido en Ámsterdam, criado entre De Toekomst (el futuro, la academia del Ajax) y Alkmaar, Teun Gijselhart aterriza en A Coruña "con hambre" para terminar de desarrollarse en una liga de primer nivel después de que el Deportivo ganase la carrera ante distintos clubes de la Eredivisie. Como sucedió con Lucas Noubi hace justo un año, el proyecto ha sido fundamental para convencer a un joven talento neerlandés que ha militado en las categorías inferiores de Países Bajos y cuenta en su vitrina con una Youth League. El club blanquiazul desembolsa un millón de euros por un jugador que aspira a convertirse en el futuro catalizador del juego. El exfutbolista del De Graafschap destaca por su técnica con balón y su agresividad en la presión. Es un centrocampista de base de la jugada que buscará convencer a Antonio Hidalgo en pretemporada y adaptarse a un nuevo contexto y una liga mucho más exigente en todos los aspectos del juego.

"El fútbol español tiene mucha calidad técnica, pero también es muy intenso. Creo que encajan bien con mis características", expresó en un vídeo con el que el club blanquiazul anunció su contratación. "Disfruto de los duelos, de recuperar balones y de ayudar con la salida de balón", se autodescribe Teun Gijselhart (pronunciado Toun Jaiselhart), quien firma por las próximas cuatro temporadas, hasta 2030.

RCD

Teun Gijselhart, precisión y seguridad en el pase

Teun Gijselhart es un centrocampista de base de la jugada. Un seis o un ocho que en su última temporada ha actuado como mediocentro único o en un doble pivote. Su rango de acción principal es la primera altura del centro del campo, cerca de centrales, a los que habitualmente ayuda en salida de balón, bien por dentro, o bien escorándose a un lateral del campo. Diestro, destaca principalmente por su capacidad para asociarse en corto. Es un futbolista técnico, también estético y fino. Promedia 48.85 pases por partido, con un acierto del 86.60%.

El mediocentro neerlandés destaca, principalmente, en corto. No tiende a desplazar en largo. Juega, siempre que puede, hacia adelante. Realiza 16.39 pases hacia adelante por partido. Su influencia decae a partir del último tercio del campo. Promedia 6.46 pases en esa zona. En la comparativa con los mediocentros más utilizados por Antonio Hidalgo en el conjunto coruñés, Gijselhart suma casi una decena más de pases que Riki Rodríguez, uno menos que Mario, y 14 más que Diego Villares. Los tres superan su precisión, aunque nadie iguala sus números hacia adelante. Solo Mario Soriano le mejora en el último tercio.

Tabla comparativa entre Teun Gijselhart y los mediocentros del Dépor más utilizados / LCO

Una conducción agresiva para trasladar la pelota

El futbolista de 21 años nacido en Ámsterdam entró en la academia del Ajax con apenas seis años. Entre 2011 y 2016 perteneció a Los Hijos de los dioses, donde desarrolló un fútbol que, con el paso de los años, se asemeja al primer Frenkie de Jong que emergió como Ajacieden. El del Barça, ocho años mayor que él, no es canterano, pero la comparación en cuanto a estilo y características no es alejada (salvando, claro, la distancia de niveles). Gijselhart es un jugador que destaca por su conducción de pelota. Es agresivo y tiene capacidad para rebasar presiones con el esférico bajo control. Además, tiene un excelente primer toque para orientar, alejar o lanzar su propia carrera, aprovechando ese primer contacto con el balón para esquivar la entrada de los rivales.

Teun Gijselhart. / De Graafschap

En ese aspecto, es un centrocampista que, como De Jong, realiza muchos contactos, está cómodo con el esférico, y tiene tendencia a atraer a través de su conducción (o su no avance) más que a través del pase. No obstante, en contextos en los que está presionado o en espacios reducidos, es capaz de salir a un toque, sin entretenerse en exceso. En el De Graafschap era habitual verle en la base de la jugada, entre centrales, dividiendo la presión rival o ayudando en salida cuando era necesario sumar efectivos.

Gijselhart, que deberá aprender a mirar también a alejados, no suele utilizar su pie izquierdo. Emplea con habilidad el exterior, pero esto le limita en acciones bajo presión. Además, pese a que es un jugador con piernas y recorrido, capaz de romper desde la medular y hacer movimientos fuera-dentro para atacar la profundidad o la amplitud, tiene unas cifras bajas de cara a portería rival. Dio dos asistencias este curso, aunque una fue en un despeje de cabeza que acabó en un golazo de un compañero desde fuera del área. No anotó ningún gol, y no suele animarse a finalizar (23 tiros en 36 partidos de Liga, solo 6 a portería).

Teun Gijselhart, jugador del Deportivo, posando en Riazor / RCD

Un recuperador nato que brilla defendiendo hacia adelante

Teun Gijselhart suma a su capacidad técnica una notoria lectura de juego sin balón y una excelente capacidad para trabajar a nivel defensivo, en particular, para presionar hacia adelante y saltar con agresividad. En el fútbol actual, los futbolistas que surgen tienden a ser mixtos, completos, sin una especialización clara. Es su caso. Ha destacado entre los centrocampistas de la Segunda holandesa también por sus registros defensivos. Promedia, según datos de WyScout, 9.66 recuperaciones por partido y 3.9 interceptaciones.

Comparativa defensiva de recuperaciones e interceptaciones / LCO

Mas del 40% de sus recuperaciones son en campo rival. Teun es un ganador de duelos nato, con un ratio de victoria del 62.2% de sus duelos defensivos, y se involucra en 16 duelos por encuentro (51% de victoria entre terrestres y aéreos, destacando en particular en los primeros).

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Tanto en De Graafschap como en el PEC Zwolle se ha encargado de realizar las coberturas a sus laterales, mostrándose inteligente para leer dichas acciones, rápido para recorrer distancicas largas, y fuerte en el cuerpo a cuerpo defensivo. Su tendencia, no obstante, es a saltar hacia adelante, lo que en ocasiones provoca que llegue tarde o sea rebasado. El fútbol neerlandés destaca por tener más transiciones que el español, donde deberá habituarse y aprender a pasar más tiempo en defensas más estáticas en las que el posicionamiento es fundamental.