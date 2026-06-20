Redru y Lucía Rivas, convocadas con España para la Eurocopa sub 19

Las jugadoras del Dépor Abanca Lucía Rivas y Paula Redruello Redru han sido citadas por la selección española dirigida por David Aznar para disputar la Eurocopa sub 19, que se celebrará en Bosnia y Herzegovina. La rojita buscará revalidar su corona en un campeonato que arrancará el 28 de junio. Previamente, el combinado nacional se concentrará en Segovia y partirán el próximo miércoles 24 a Sarajevo, donde realizarán la concentración.

Finalmente, y tras un corte en el que solo se han quedado 20 jugadoras, Lucía Rivas (extremo) y Redru (mediocentro) tienen su hueco en el combinado, que prepara también el Mundial sub 20 de septiembre, en el que podrían llegar a ser seleccionadas.

España debutará el domingo 28 de junio contra Suiza en el Asim Ferhatovic Hase Stadium de Sarajevo, a las 14.00. Tres días después, el miércoles 1 de julio, se enfrentarán a Islandia en Zenica (17.00), en el Training Centre FFBH. El sábado cuatro de julio, en el Bilino Polje Stadium, también en Zenica, acabará la fase de grupos ante Austria.

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La selección compite en el grupo B. El grupo A lo forman Bosnia y Herzegovina, Polonia, Suecia y Alemania. Se clasifican las dos primeras a las semifinales, que se jugarán el siete de julio. La final, el día 10. En España, el torneo se podrá seguir a través de RTVE Play y UEFA TV.