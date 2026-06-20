Redru y Lucía Rivas, convocadas con España para la Eurocopa sub 19
La selección debutará el 28 de junio ante Suiza
Las jugadoras del Dépor Abanca Lucía Rivas y Paula Redruello Redru han sido citadas por la selección española dirigida por David Aznar para disputar la Eurocopa sub 19, que se celebrará en Bosnia y Herzegovina. La rojita buscará revalidar su corona en un campeonato que arrancará el 28 de junio. Previamente, el combinado nacional se concentrará en Segovia y partirán el próximo miércoles 24 a Sarajevo, donde realizarán la concentración.
Finalmente, y tras un corte en el que solo se han quedado 20 jugadoras, Lucía Rivas (extremo) y Redru (mediocentro) tienen su hueco en el combinado, que prepara también el Mundial sub 20 de septiembre, en el que podrían llegar a ser seleccionadas.
España debutará el domingo 28 de junio contra Suiza en el Asim Ferhatovic Hase Stadium de Sarajevo, a las 14.00. Tres días después, el miércoles 1 de julio, se enfrentarán a Islandia en Zenica (17.00), en el Training Centre FFBH. El sábado cuatro de julio, en el Bilino Polje Stadium, también en Zenica, acabará la fase de grupos ante Austria.
La selección compite en el grupo B. El grupo A lo forman Bosnia y Herzegovina, Polonia, Suecia y Alemania. Se clasifican las dos primeras a las semifinales, que se jugarán el siete de julio. La final, el día 10. En España, el torneo se podrá seguir a través de RTVE Play y UEFA TV.
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