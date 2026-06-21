Canovelles homenajea a Antonio Hidalgo y votará por ponerle su nombre al campo municipal

Antonio Hidalgo vivió una emotiva jornada en su casa, en Canovelles, después de que el ayuntamiento de su municipio le rindiese un homenaje tras lograr el ascenso a Primera División. El técnico blanquiazul fue recibido por el alcalde, Emilio Cordero, que le hizo varios regalos, y anunicó que, con el consenso del Unió Esportiva Canovelles, se votará en Pleno Municipal que se le dé su nombre al campo de fútbol.

"El acto ha servido para reconocer una carrera marcada por el esfuerzo, la perseverancia, el sacrificio y la dedicación", redacta el ayuntamiento de Canovelles en un comunicado, en el que añaden que los valores del técnico le convierten "en un referente para las nuevas generaciones y un ejemplo de los principios promovidos desde la base deportiva hasta el municipio".

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Durante el acto, su hermano Alberto le dedicó unas palabras y, después, el propio Antonio Hidalgo habló para agradecer los presentes y a los asistentes. El alcalde de Canovelles le entregó una bandera, una escultura conmemorativa y los peluches de Ca i l'Ovella, símbolos de la ciudad. El entrenador deportivista regaló una camiseta del Dépor enmarcada y firmada.