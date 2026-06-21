El Deportivo afronta una Primera División plagada de históricos y sin novatos: no hay lugar para inexpertos

El Deportivo ya conoce a los 19 contrincantes con los que se batirá el cobre en la próxima temporada, la de su regreso a Primera División. El triunfo del Málaga en la final del play off contra el Almería redondea una terna de clubes ascendidos que aúnan tradición y veteranía en la máxima categoría. Aunque el pasado no mete goles ni suma puntos para lograr la permanencia, sí sirve para dar cuenta de la exigencia de una competición en la que los blanquiazules saben que nada será sencillo. Vuelven tres clubes que reúnen más de cien cursos en la élite. Regresan tres conjuntos que han jugado en Europa. Y, tras ocho años, Primera vuelve a reunir a sus nueve campeones de liga.

El día que el Deportivo abandonó la máxima categoría en 2018, para emprender un largo y revirado camino de regreso, el Girona llevaba una temporada en la Primera División, el Eibar contaba cuatro y el Leganés, dos. Pocos meses después se unió al club un Huesca que dejó en dos sus participaciones. Equipos que durante años se labraron su hueco en Segunda o Segunda B encontraron en las horas bajas de equipos más clásicos, y en su buen hacer dentro y fuera del campo, la oportunidad de llegar y asentarse entre los 20 mejores del fútbol español. Algunos lo lograron con más facilidad que otros, pero el curso que viene no habrá nadie con menos de quince temporadas de experiencia en la Primera División con menos noveles de los últimos tiempos.

Una liga que calca la clasificación histórica

46 temporadas suma el Deportivo en su mochila, que serán 47 cuando el balón eche a rodar en agosto. El Racing de Santander presume de 44 y el Málaga CF, de 17, sin tener en cuenta las 20 campañas que disputó su predecesor el CD Málaga, hasta su desaparición en 1992. En el cruce de caminos se marcharon otros clásicos como Oviedo o Mallorca, pero la Primera División 2026-27 contará con un elenco que calca casi por completo a la clasificación histórica.

Lucas Pérez arma el disparo dos jugadores rivales en un Dépor-Málaga en Primera División en 2018. / Carlos Pardellas

Después de casi un siglo, desde aquella temporada 1928-29 que dio inicio al campeonato nacional de liga, coinciden este curso catorce de los dieciséis equipos que más puntos han sumado a lo largo de la historia. Solo el Real Zaragoza (Primera RFEF) y el Real Valladolid (Segunda) faltan a un cuadro de honor casi perfecto. El Dépor es el duodécimo en total, con 1843 puntos en 46 jornadas. Por delante tiene a Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, Valencia, Sevilla, Espanyol, Real Sociedad, Betis y Celta.

Ligeramente por detrás está Osasuna, con sus 44 campañas y casi 200 puntos menos que los blanquiazules. El top 15 lo cierra un Villarreal que apenas se ha perdido un par de temporadas de Primera en lo que va del siglo XXI y suma ya 1.500 puntos en 26 temporadas en la máxima categoría. Del club de los 20 mejores vuelve a participar el Racing y se quedan fuera Mallorca, Sporting, Oviedo y Las Palmas.

Altimira pugna con Álex Baena en el duelo entre el Dépor y el Atlético de Madrid en Copa del Rey esta temporada. / Carlos Pardellas

Sin embargo, los huecos de la clasificación perfecta los ocupan equipos que han disputado ya un buen puñado de campañas en la élite. El Elche suma 25, el Rayo Vallecano cuenta 23, 21 tiene el Getafe y 20 posee el Alavés. El Levante y el Málaga CF, con 17 cada uno, cierran un cuadro de entidades consolidadas y que apuntan a elevar la competitividad de la liga.

Presencias en Europa

Esta temporada 2026-27, la del regreso del Dépor a Primera, es, también, una reunión de conjuntos que han paseado por competiciones europeas. El Elche es el único de los 20 equipos de la liga que no han disputado ninguna competición continental. Real Madrid, Barcelona, Atlético, Valencia, Deportivo, Sevilla, Villarreal, Athletic, Real Sociedad, Betis, Celta y Málaga han disputado la Champions. Espanyol, Osasuna, Racing, Getafe, Rayo Vallecano, Alavés y Levante han disputado como máximo la Europa League o la Copa de la UEFA.