El Deportivo cierra la votación vinculante sobre el cambio de topónimo: estos son los pasos que seguirá

El Deportivo, en el 120 aniversario del club, está a solo unos días de vivir un acontecimiento histórico. Una reivindicación de su masa social que la entidad, tras mucho tiempo, ha atendido. A través de una encuesta vinculante que se ha cerrado este domingo a las 18.00, los socios mayores de 12 años han podido votar a favor o en contra del cambio de topónimo en el nombre oficial. El martes, en la junta extraordinaria convocada, se darán a conocer los resultados y pasará a ser el RC Deportivo Da/De A Coruña. Habrá una versión en castellano y otra en gallego, ambas sustituyendo el artículo 'La' que ha ejercido de acompañante, pese a que desde 1998 el nombre oficial de la ciudad es A Coruña.

"La propuesta tiene como finalidad la adecuación de la identidad corporativa de la sociedad a la realidad sociocultural y lingüística de su domicilio social y centro de operaciones principales en la comunidad autónoma de Galicia", explicó el club a través del comunicado en el que informaban de las razones que llevaban a realizar la encuesta.

A finales de 2025, el Dépor, en una encuesta no vinculante, consultó a sus socios y accionistas diversas preguntas de cara a su 120 aniversario. Entre ellas se incluía el himno, que correrá a cuenta de Xoel López. Una de las preguntas era relativa al cambio para adecuarlo a la toponimia. Tiempo después, en el I Foro Social organizado por el Dépor con diversos colectivos del club, fue uno de los temas principales sobre la mesa. Precisamente, en ese espacio, se informó de que se realizaría una consulta popular.

Vinilos del RC Deportivo en los arcados de Riazor. / Carlos Pardellas

El martes se harán públicas las votaciones

Pese a haber cerrado las encuestas este domingo a las 18.00, no será hasta el martes 23 de junio cuando se hagan públicos los resultados de unas votaciones que apuntan al cambio de nombre. Esa es la intención del Deportivo. "Es una deuda del club con la afición", expresó Pablo Fernández, de la Peña Verín-Pablo Amo, en una consulta realizada por este periódico a distintos colectivos blanquiazules.

Durante años ha sido una reivindicación de la masa social que, en los últimos años, volvió a coger fuerza e impulso gracias a la plataforma Aquí tamén se fala, organizada por los alumnos del IES Rafael Dieste y que fueron contando con el apoyo de otros institutos de la ciudad, instituciones, personalidades e incluso exfutbolistas. Recientemente, junto a la Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces, firmaron un comunicado instando a los socios a votar.

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La sociedad convocó una junta extraordinaria de accionistas para el día 23 de junio a las 9.00 horas en el estadio de Riazor. El único punto del orden del día es trasladar los resultados de la consulta vinculante y, si el resultado confirma la voluntad de cambio por mayoría simple, se votará y aprobará en la junta el cambio del Artículo 1 de los estatutos sociales de la entidad para adoptar la denominación social: Real Club Deportivo de A Coruña, en castellano; Real Club Deportivo da Coruña, en gallego. Todas las partes lo dan por hecho.