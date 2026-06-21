Gijselhart inicia el puzle en el mercado de fichajes del Deportivo: así quiere moverse Fernando Soriano

Teun Gijselhart se ha convertido en el primer fichaje del Deportivo de cara al proyecto 26/27. Fernando Soriano prepara el salto a Primera División, y en su baraja habrá espacio para casi una decena de fichajes más. Un número que puede oscilar según las necesidades y oportunidades que surjan a lo largo del verano, pero la hoja de ruta es clara para preparar la futura plantilla con la que Antonio Hidalgo luche por mantenerse en LaLiga EA Sports ocho años después de la última vez que los blanquiazules se pasearon por la élite nacional. Al neerlandés se han ido sumando otros nombres que están en la órbita coruñesa: Alberto Moreno, agente libre tras abandonar el Como, o Angeliño Tasende, un viejo sueño compartido que requerirá de un gran esfuerzo por ambas partes y poner de acuerdo a la Roma, quien le compró hace dos cursos. A mayores, el club busca refuerzos en todas sus líneas, con algunas prioridades claras, como reforzar el costado derecho con un extremo puro.

El Deportivo ha dado el pistoletazo de salida a su mercado de fichajes con la incorporación de Teun Gijselhart. El jugador nacido en Ámsterdam sigue el camino de Paris Adot, Luis Chacón o Lucas Noubi, los primeros movimientos de los anteriores tres veranos de Fernando Soriano al frente de la dirección de fútbol del club. En su hoja de ruta se incluyen, por lo menos, un portero, cuatro defensas, un jugador más para la medular y tres atacantes.

Teun Gijselhart posa con Fernando Soriano / RCD

Un portero para competir con Álvaro Ferllo y Germán Parreño

La renovación del ilicitano Germán Parreño hasta 2028 no cierra una portería en la que habrá tres jugadores con ficha de primer equipo. Aunque Álvaro Ferllo fue clave para lograr el ascenso, la entidad blanquiazul estudia el mercado en busca de un cancerbero más que sume competencia a los dos que ya tiene.

La portería es una de las posiciones que el club ya reforzó tras ascender a Segunda División. Primero, con la llegada de Helton Leite, que salió un verano después ante una oferta irrechazable. Daniel Bachmann completó la nómina de cancerberos en agosto, pero en enero regresó a Inglaterra. El Dépor se movió con rapidez para cerrar la llegada de Ferllo, titular indiscutible para Antonio Hidalgo desde el primer día que llegó. La portería es una de las líneas en las que la actual plantilla sí tiene experiencia. Parreño solo disputó un partido en LaLiga (en 2014, ante el Sevilla, con el Espanyol); mientras que el guardameta riojano ha jugado 43, con 10 porterías a cero.

Álvaro Fernández 'Ferllo', tras parar el penalti de Leganés. / Carlos Pardellas

Dos centrales y dos laterales

La defensa será una de las líneas en las que lleguen más refuerzos. Fernando Soriano estudia el mercado en busca de dos defensas centrales, un lateral zurdo y uno diestro. Ahí, cuenta con Miguel Loureiro, Lucas Noubi, Dani Barcia, Arnau Comas e incluso Ximo Navarro, quien ha actuado como zaguero en línea de tres. El de Guadahortuna es uno de los pocos con kilómetros en la élite. Hará falta algo más en el eje central.

En el lateral izquierdo ha quedado una vacante tras la salida de Sergio Escudero. El club ha mostrado su interés en Alberto Moreno, libre tras acabar su etapa con el Como de Cesc Fàbregas, con el que alcanzó la cuarta posición y se clasificó para la Champions. Además, Angeliño Tasende ha emergido como una opción real. No será fácil concretarla. El lateral de Coristanco ha declarado en numerosas ocasiones su deseo de regresar, y tras un año complicado por una bronquitis asmática, A Coruña podría llegar a ser una realidad. Exigirá cuadrar números, un esfuerzo por ambas partes y convencer a la Roma, con la que tiene contrato hasta 2028. El diestro, con Altimira y Ximo no está cerrado.

Angeliño. / LOC

La medular y la banda derecha

A mayores de Teun Gijselhart, el Deportivo buscará, por lo menos, un refuerzo más en el centro del campo. Podrían ser dos. Es una de las líneas más delicadas en la planificación blanquiazul tras varios veranos buscando un jugador que eleve el nivel en la medular y sea el ancla del equipo. Diego Villares y Mario Soriano son fijos, pero podrían ser los únicos centrocampistas que repitan. José Gragera regresó al Espanyol y tanto José Ángel como Charlie Patiño deben salir este verano, bien a través de un traspaso o de una cesión.

La banda derecha es otra de las posiciones marcadas en rojo. Fernando Soriano intentará traer un extremo derecho, un jugador que aspire a adueñarse del costado diestro en Primera División. Luismi Cruz dio un paso al centro, a la mediapunta, en la segunda parte de la temporada, mientras que el plan de la entidad es que David Mella regrese al carril izquierdo.

Luismi Cruz, Yeremay, Joaquín Sorribas, psicólogo del primer equipo; David Mella y Mario Soriano, durante la pretemporada en Inglaterra. / Carlos Miranda

El Deportivo se reforzará en busca de más gol

Bil Nsongo formará parte a tiempo completo del próximo Deportivo. El camerunés se ganó un nuevo contrato (hasta 2030) que le ha convertido en jugador del primer equipo. Además, Zakaria Eddahchouri, máximo goleador con 13 dianas, tampoco es del todo seguro en Primera División. Al camerunés se intentarán sumar dos delanteros que puedan variar perfiles y, sobre todo, que den goles. De la llegada o no de ese segundo ariete, dependerá el futuro del holandés. Es el gran reclamo para cualquier equipo que asciende a Primera División y que aspira a mantenerse.