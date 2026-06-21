Jaime Garrido encuentra destino tras salir del Fabril: Jugará en la RSD Alcalá

Jaime Garrido ya tiene nuevo equipo tras confirmarse esta semana que deja el Fabril junto a otros ocho de los jugadores que lograron el ascenso a Primera RFEF. El mediocentro madrileño llegó al filial blanquiazul hace dos temporadas, procedente de la cantera del Alcorcón, pero no formará parte de un proyecto que apunta a una renovación natural para afrontar la campaña en la categoría de bronce. El futbolista regresa, ahora, a casa. Defenderá la próxima campaña los colores de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, que milita en el grupo de los equipos madrileños de Segunda RFEF. El conjunto de Alcalá de Henares terminó sexto la pasada temporada, a las puertas del play off de ascenso a la tercera categoría nacional.

El Fabril confirmó este viernes el adiós de ocho jugadores que formaron parte del proyecto que ascendió a Primera RFEF. Algunos, veteranos, buscarán su destino lejos de Abegondo. Es el caso de Jaime Garrido que creció durante sus dos temporadas en A Coruña. Formado en la base del Fuenlabrada y el Alcorcón, reforzó al equipo que dirigía Óscar Gilsanz en el verano de 2024. Buscaba, entonces, el filial blanquiazul asentarse y crecer en Segunda RFEF.

Se estableció como un mediocentro con protagonismo en los esquemas del técnico de betanceiro y, también, en los planes de Manuel Pablo. El curso pasado continuó estabilizado como uno de los pivotes del mejor conjunto de toda la Segunda RFEF, aunque perdió peso en la rotación y en el once inicial blanquiazul. Tras el ascenso, Garrido se mantiene en la cuarta categoría de la mano de un Alcalá que se estableció con comodidad a pesar de ser un recién ascendido.

El proyecto del Fabril

Con 23 años, el futbolista madrileño fue parte de las despedidas de un proyecto que apunta a una renovación parcial de sus piezas y que apuntalará varias posiciones con movimientos en el mercado. Uno de ellos será el jugador de la UD Ourense, Justino Barbosa. El club cuenta con una nómina grande de futbolistas, entre integrantes de la plantilla del ascenso, los que suben del Juvenil y los que regresan de cesión.

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En el proyecto se contempla buscar destinos más exigentes para algunos de los futbolistas que el curso pasado ya jugaron en Primera RFEF. Es el caso de Diego Gómez, Rubén López, Jairo Noriega y Kevin Sánchez.