Fútbol | Deportivo
Jaime Garrido encuentra destino tras salir del Fabril: Jugará en la RSD Alcalá
El mediocentro madrileño se marcha del filial blanquiazul tras dos temporadas y continuará su carrera en un conjunto que milita en Segunda RFEF
Jaime Garrido ya tiene nuevo equipo tras confirmarse esta semana que deja el Fabril junto a otros ocho de los jugadores que lograron el ascenso a Primera RFEF. El mediocentro madrileño llegó al filial blanquiazul hace dos temporadas, procedente de la cantera del Alcorcón, pero no formará parte de un proyecto que apunta a una renovación natural para afrontar la campaña en la categoría de bronce. El futbolista regresa, ahora, a casa. Defenderá la próxima campaña los colores de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, que milita en el grupo de los equipos madrileños de Segunda RFEF. El conjunto de Alcalá de Henares terminó sexto la pasada temporada, a las puertas del play off de ascenso a la tercera categoría nacional.
El Fabril confirmó este viernes el adiós de ocho jugadores que formaron parte del proyecto que ascendió a Primera RFEF. Algunos, veteranos, buscarán su destino lejos de Abegondo. Es el caso de Jaime Garrido que creció durante sus dos temporadas en A Coruña. Formado en la base del Fuenlabrada y el Alcorcón, reforzó al equipo que dirigía Óscar Gilsanz en el verano de 2024. Buscaba, entonces, el filial blanquiazul asentarse y crecer en Segunda RFEF.
Se estableció como un mediocentro con protagonismo en los esquemas del técnico de betanceiro y, también, en los planes de Manuel Pablo. El curso pasado continuó estabilizado como uno de los pivotes del mejor conjunto de toda la Segunda RFEF, aunque perdió peso en la rotación y en el once inicial blanquiazul. Tras el ascenso, Garrido se mantiene en la cuarta categoría de la mano de un Alcalá que se estableció con comodidad a pesar de ser un recién ascendido.
El proyecto del Fabril
Con 23 años, el futbolista madrileño fue parte de las despedidas de un proyecto que apunta a una renovación parcial de sus piezas y que apuntalará varias posiciones con movimientos en el mercado. Uno de ellos será el jugador de la UD Ourense, Justino Barbosa. El club cuenta con una nómina grande de futbolistas, entre integrantes de la plantilla del ascenso, los que suben del Juvenil y los que regresan de cesión.
En el proyecto se contempla buscar destinos más exigentes para algunos de los futbolistas que el curso pasado ya jugaron en Primera RFEF. Es el caso de Diego Gómez, Rubén López, Jairo Noriega y Kevin Sánchez.
- Las cifras de la nueva estación de autobuses de A Coruña: una cafetería, 3 millones de viajeros anuales y casi 200.000 expediciones al año
- Así es la nueva estación de autobuses de A Coruña
- El cocinero de Betanzos que ha hecho más de 14.000 tortillas: 'Cocino en tres metros cuadrados
- La hoguera de San Juan de A Coruña que une a vecinos, carpinteros y arquitectos: 'Usaremos 700 palés de madera para hacer una Torre de Hércules
- El comercio de alimentación de la provincia de A Coruña irá a la huelga entre el 21 y el 24 de junio
- El Deportivo anuncia su primer fichaje para LaLiga 26/27: Teun Gijselhart firma hasta 2030
- El emblemático edificio de 'La Base' prepara su rehabilitación para devolverle la vida a la plaza San Andrés de A Coruña
- Santa Cruz perderá en septiembre el convento de las Capuchinas