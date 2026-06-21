Así se moverá el Fabril en el mercado de fichajes: dos centrales y un pivote más

El Deportivo Fabril prepara su salto a Primera Federación con un proyecto en el que ya han anunciado la salida de ocho futbolistas. La dirección de fútbol encabezada por Fernando Soriano busca en el mercado de fichajes tres incorporaciones más para reforzar al equipo, además de Justino Barbosa, quien se sumará a la nómina de atacantes. A mayores del extremo diestro, se espera la incorporación de dos centrales para reforzar la zaga y un centrocampista. Manuel Pablo empezará a trabajar, igual que sucedió el curso pasado, con una nómina muy amplia de futbolistas entre el grueso que se mantiene, los futbolistas que retornan de cesión y aquellos de 2007 que ascienden tras terminar su etapa de juvenil. El verano servirá para cribar y detectar nuevas necesidades.

Brais Suárez, Mario Hermo, Aarón Sánchez, Rubén Vilela, Quique Fernández, Jaime Garrido, Mane y Fabi Urzain no continuarán la próxima temporada. Una situación que genera una brecha, en especial, en el centro de la zaga, donde Samu Fernández y Damián Canedo son los únicos fabrilistas en nómina que permanecen de la anterior plantilla. El zurdo, no obstante, sigue recuperándose de su lesión, por lo que el club busca competencia para la parcela defensiva, en la que habrá novedades procedentes del juvenil. A Pablo García, Quique Teijo e Iker Vidal se sumarán los prometedores Xabi Campos (lateral izquierdo) o Guille Pastoriza. El Dépor se moverá en el mercado de fichajes para traer a otros dos centrales.

No es la única parcela en la que habrá incorporaciones. El Fabril reforzará su sala de máquinas con, por lo menos, un centrocampista más. Las bajas de Jaime Garrido y Quique provocan que solo quede Dani Estévez como mediocentro natural. Además, la entidad prevé que Mauro Valeiro empiece a alternar el juvenil con el filial. Es uno de los futbolistas con mayor proyección de la cantera y, pese a ser del 2009 (pasa a segundo año), ya fue capital en el equipo de Miguel Figueira. El club tiene muchas esperanzas depositadas en él y ya ha demostrado que está preparado para dar un paso más.

Mauro Valeiro, durante el partido de la selección sub 17 ante Ucrania / RFEF

El futuro de los retornados en el Fabril

El Deportivo recuperará más de media docena de jugadores que han estado cedidos la pasada temporada. De todos ellos, se busca destino en Segunda División a Diego Gómez, Jairo Noriega, Rubén López y Kevin Sánchez. Son los futbolistas más curtidos, con más experiencia, aunque el club siempre ha priorizado encontrar entornos favorables para el desarrollo, donde puedan tener minutos de calidad, pero también en cantidad.

Regresan, también, Martín Ochoa, Luisao Macías, Adrián Guerrero y Hugo Villaverde. El primero realizó una buena segunda parte de la temporada en el Ourense CF, con el que anotó siete goles en 17 partidos. El futbolista catalán alternó titularidades y suplencias en Pontevedra, mientras que el extremo diestro disfrutó de una buena primera experiencia lejos de Abegondo que acabó en descenso. El arousano militó en la Sarriana a gran nivel, pero una lesión cortó gran parte de su temporada.

Aunque algunos de los jugadores retornados tienen contrato de primer equipo, en caso de no encontrar un destino con mayor exigencia, podrían realizar la temporada con el Fabril para continuar su progresión y para tener minutos en Primera Federación.

Kevin Sánchez / Cartagena

Sin movimientos en la delantera

El Dépor, en principio, no valora incorporar un delantero pese a la lesión de rodilla de Rodrigue Dipanda. Aunque tuvo que pasar por el quirófano, se espera que esté de baja en torno a cuatro meses. Aunque no llegará para el inicio de la temporada, regresará a tiempo para ser importante en la temporada.

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Arriba, además, son varios los jugadores que suben tras terminar su etapa juvenil. La temporada pasada debutaron Álvaro Fraga e Iker Gil. Habrá varios jugadores del 2007 que tendrán su oportunidad este verano. No habrá sitio para todos en una plantilla larga en la que se tomarán decisiones en verano a partir de la propia pretemporada.