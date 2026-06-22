El Deportivo se enfrenta al cierre del estadio de Riazor durante un mes por la invasión del campo en la fiesta del ascenso

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte propone la clausura del estadio de Riazor durante un mes y una multa de 80.000 euros para el Deportivo por la invasión de campo que se produjo para festejar el ascenso a Primera División el pasado 31 de mayo al finalizar el último duelo de liga contra la UD Las Palmas. Antiviolencia denuncia el uso de artefactos pirotécnicos y destrozos en el césped y en las gradas, como la retirada de asientos y los actos vandálicos en la zona del nuevo museo del club, en la Tribuna. En su escrito proponen, por hechos similares, dos meses de clausura del Sardinero y 200.000 euros de multa para el Racing en su ascenso a Primera y un mes de cierre del estadio y 10.000 euros de sanción para el Eldense en la celebración de su regreso a Segunda.

En organismo dependiente del Ministerio del Interior refleja en su propuesta de sanción el riesgo que la invasión de campo supuso para la seguridad de los presentes y de las propias instalaciones deportivas. Refleja que Cruz Roja atendió a cinco personas por lesiones de carácter leve, que no necesitaron traslado hospitalario. "El informe de la Policía Nacional acredita el apoyo de los jugadores al grupo ultra Riazor Blues. Durante la vuelta de honor al terreno de juego, cuando la plantilla se encontraba frente a la grada de Marathón, dos jugadores del equipo accedieron a la zona ocupada por los aficionados más radicales del club", refleja el escrito de Antiviolencia. Denuncia que los futbolistas portaron banderas con el escudo identificado del grupo.

Operarios trabajan para reparar el césped de Riazor tras la invasión de campo. / EFE

Completa la propuesta de sanción con el vuelo no autorizado de un dron en el interior del estadio durante los actos de celebración de la plantilla al finalizar el encuentro, sobre el césped. "En la reunión de seguridad previa, el coordinador de seguridad denegó expresamente la posibilidad del uso de drones, dado el grave riesgo de seguridad de espectadores, deportistas y demás personal presente en Riazor", expone la Comisión Antiviolencia. Por todas estas infracciones, propone la clausura del estadio durante un mes y una sanción de 80.000 euros.

El proceso a seguir

Con la propuesta de sanción en la mano, es la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con sus organismos disciplinarios, la encargada de tomar las decisiones y aplicar las multas. En caso de recurrirlas, el Deportivo tiene como último recurso el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD).

El Deportivo tiene la posibilidad de dar explicaciones en Las Rozas para acreditar las numerosas medidas preventivas que llevó a cabo antes de los hechos y las acciones que llevó a cabo una vez se produjo la invasión. Es un proceso que durará semanas y se puede dilatar.

Los precedentes

El club herculino se enfrenta a una propuesta de sanción que ya han recibido otros clubes recientemente. El organismo dependiente del Ministerio del Interior ya propuso un mes de clausura en el Coliseum y 10.000 euros de multa para el Getafe por la invasión de campo en su último partido de liga, en Primera División. Los hechos siguen unos parámetros similares a los que se vivieron en Riazor al finalizar el encuentro frente a la UD Las Palmas.

Hace un año, la afición del Real Oviedo también invadió el césped del Carlos Tartiere para festejar su regreso a Primera División. Antiviolencia propuso una reprimenda similar, 10.000 euros de multa para el club y un mes de clausura de la instalación. Sin embargo, el castigo se quedó solo en lo económico y los asturianos no tuvieron que afrontar su retorno a la máxima categoría a puerta cerrada ni fuera de su estadio. Otros equipos como Betis, Real Sociedad B, Sevilla, Alavés, Atlético de Madrid o Celta se han enfrentado a peticiones similares de clausura total por diferentes motivos. Aunque ninguno tuvo que cerrar finalmente su estadio, el Ministerio tiende en los últimos tiempos a una línea menos permisiva, aunque la última palabra será de la Federación.

La multa al Racing

La multa propuesta para el Deportivo es más elevada que la que recibieron Oviedo o Getafe, pero es menos de la mitad de la que puede caerle al Racing de Santander. El conjunto cántabro acompaña a los blanquiazules en su regreso a la máxima categoría tras 14 años, pero se enfrenta a una sanción de dos meses de clausura de los Campos de Sport del Sardinero y a una multa de 200.000 euros.

En su caso, la invasión se produjo en un partido declarado de alto riesgo, contra el Real Valladolid. Denunciaron también el uso de bengalas entre la multitud y graves problemas de seguridad en los accesos al interior estadio, que ocasionaron heridos. Además, las grabaciones detectaron a un vigilante de seguridad animando a otros aficionados a acceder a las instalaciones.