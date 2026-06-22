El Deportivo se medirá al Real Oviedo en su preparación para la Primera División

El Deportivo confirmó este lunes su tercer amistoso de pretemporada para preparar su regreso, ocho años después, a una Primera División que aúna exigencia y clubes emblemáticos a partes iguales. El conjunto herculino se medirá al Real Oviedo el sábado 25 de julio, Día de Galicia, a las 19.30 horas. El duelo se disputará en el Carlos Tartiere, en la capital asturiana. Es el más próximo de los duelos confirmados ya para este verano en la hoja de ruta del conjunto que dirige Antonio Hidalgo.

El proyecto blanquiazul de regreso a la máxima categoría afronta un verano intenso en los despachos, en Abegondo, donde volverán de las vacaciones el próximo 6 de julio, y en los campos donde comenzará a rodar antes de afrontar el reto de consolidarse en Primera División. El duelo ante el Real Oviedo será un buen ensayo para comenzar a ver el suelo y el techo competitivo del equipo. Los carbayones son un recién descendido de Primera a Segunda División. Subieron hace poco más de doce meses, pero no lograron adaptarse a la élite tras más de dos décadas de ausencia.

Ximo Navarro celebra su gol en Oviedo en el Carlos Tartiere en 2025 / LOF

El conjunto que ahora dirige Julián Calero ya es un rival habitual en las pretemporadas. Hace dos años participó y en el Teresa Herrera, en un curso que culminó con su ascenso a la máxima categoría. El curso pasado, carbayones y herculinos se vieron las caras en el trofeo Emma Cuervo, en Ribadeo. Aunque el Oviedo militaba una categoría por encima, el triunfo fue blanquiazul (2-1) gracias a los goles de Eddahchouri y Charlie Patiño. Aquel duelo sirvió para comprobar el gen competitivo de los hombres de Antonio Hidalgo. En partido oficial, la última visita del Dépor al Tartiere fue en la campaña 2024-25, cuando un gol de Ximo Navarro sirvió para llevarse los tres puntos (1-2).

La gira de pretemporada del Deportivo

El duelo ante el Oviedo es, por calendario, el primero de los partidos que ha confirmado el Deportivo este verano. No será el último, en una puesta a punto que mezcla rivales de entidad próximos a nivel geográfico con una gira que, este año, llevará al conjunto blanquiazul a tierras italianas. El jueves 6 de agosto (20.00 horas) se enfrentará a la Fiorentina en el estadio Curva Fiesole de Florencia. Dos días más tarde, el sábado 8 de agosto, participará en el Trofeo Spagnolo contra el Genoa en el Stadio Luigi Ferraris. Aún está por confirmar el horario del duelo ante el conjunto genovés.

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A su regreso de Italia, el Deportivo acogerá una nueva edición del Teresa Herrera. El decano de los trofeos de verano será una de sus últimas paradas de la pretemporada y el Real Madrid apunta a ser el rival de esta edición. La liga arrancará el fin de semana del 15 y el 16 de agosto, aunque algunos encuentros de la primera jornada se retrasarán por el Mundial.