El extécnico deportivista Rubén de la Barrera, nuevo entrenador de la UD las Palmas

La UD Las Palmas ha contratado al extécnico deportivista Rubén de la Barrera como nuevo entrenador del equipo amarillo para la próxima temporada en Segunda División, con una campaña más adicional, según anunció este lunes la entidad canaria.

El preparador coruñés llegará acompañado como ayudante de Álvaro Cejudo, exjugador de la UD Las Palmas, así como de un analista y un preparador físico.

Además de haber dirigido al Deportivo, De la Barrera, de 41 años, ha estado al frente de equipos como el CD Guijuelo, la Cultural y Deportiva Leonesa, el Real Valladolid Promesas, el Albacete Balompié o el FC Vizela, además de contar con experiencia en el fútbol internacional y en selecciones nacionales.

Entre sus principales logros destacan los ascensos a Segunda División con el RC Deportivo en la temporada 2022-2023, con la Cultural y Deportiva Leonesa en la temporada 2016-2017, y con el Albacete Balompié en la temporada 2021-2022, además de su experiencia en la máxima categoría del fútbol portugués y rumano, así como en competiciones internacionales de primer nivel.

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"La UD Las Palmas da la bienvenida a Rubén de la Barrera y le desea los mayores éxitos en esta nueva etapa al frente del conjunto amarillo", indica el comunicado de la entidad isleña.