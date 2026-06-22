Inés Rey, sobre la propuesta de cierre de Riazor: "La afición del Deportivo es ejemplar"

El Deportivo se enfrenta a una posible sanción de 80.000 euros y el cierre del estadio de Riazor durante un mes. Esa es la propuesta de la Comisión Antiviolencia tras la invasión de campo que se produjo al finalizar la última jornada de liga, ante la UD Las Palmas, para festejar el ascenso a Primera División. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, no quiso inmiscuirse en un trámite que afecta al club y al organismo dependiente del Ministerio del Interior. "El Ayuntamiento poco tiene que decir, más bien nada porque nosotros no somos parte del procedimiento", reflexionó. No obstante, sí defendió en una comparecencia pública a la marea blanquiazul "La afición del Dépor es ejemplar, esta ciudad vive el fútbol y otros deportes de manera ejemplar, cívica, apoyando a su equipo", apuntó la alcaldesa.

Entre los cortejos previos al encuentro contra la UD Las Palmas, en el que el Dépor ya tenía el ascenso en su mano, Inés Rey destacó el comportamiento de la gente en el interior del estadio. "Quienes saltaron al campo el otro día cuando ascendió el Deportivo eran familias, niños, abuelos, abuelas. No son sujetos peligrosos, son ciudadanos de A Coruña, responsables, que animan a su equipo y que, lógicamente, celebran ese ansiado ascenso a Primera División", defendió Inés Rey.

La afición del Deportivo, en la invasión de campo tras el duelo contra la UD Las Palmas. / Carlos Pardellas

La regidora coruñesa destaca el comportamiento sin incidentes en el césped y al día siguiente, en el recibimiento al equipo en la plaza de María Pita. "Yo aquí estoy con la afición, con los ciudadanos y con quienes celebraron el ascenso del Deportivo de forma ejemplar", insistió.

Comisión antiviolencia

No obstante, no resta importancia a las actuaciones de las comisiones antiviolencia, sobre todo, en episodios que afectan a otros clubes coruñeses, como lo que sufrió el Liceo este fin de semana en Igualada. "Estaría muy bien que las comisiones antiviolencia pudieran aplicar también a episodios tan desagradables como el que vivimos en Igualada ayer (por este domingo) o el viernes en hockey. No sé si tiene su propia comisión, pero en cualquier caso hay episodios que son bastante más graves que el hecho de que una ciudad festiva, alegre y feliz disfrute y acompañe a su equipo en un ascenso a Primera División", añadió Inés Rey.

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El Deportivo se enfrenta a una sanción que sigue la línea de las propuestas en los últimos tiempos a clubes como Oviedo o Getafe. El Racing de Santander recibió una petición de dos meses de clausura del Sardinero por la invasión de campo al festejar el retorno a Primera División. Ahora, será la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la que determine el castigo que tiene que afrontar la entidad blanquiazul.