La junta de accionistas del Deportivo vota este martes el cambio de nombre para adoptar el topónimo oficial de A Coruña

El Deportivo celebra este martes (9.00 horas) desde el estadio de Riazor la junta de accionistas extraordinaria en la que dará cuenta de los resultados de la encuesta que pasada semana formuló a sus abonados sobre el cambio de nombre de la entidad, para adecuarlo al topónimo de A Coruña. La encuesta se mantuvo abierta desde el miércoles hasta este domingo y, con los resultados en la mano, se someterá a votación y aprobación la modificación de la denominación social: Real Club Deportivo de A Coruña en castellano y Real Club Deportivo da Coruña, en gallego.

Este martes apunta a pasar a la historia de un club que en diciembre cumplirá 120 años como la fecha en la que modificó el Artículo 1 de sus estatutos sociales para adecuar el nombre de la entidad al topónimo oficial de la ciudad a la que defiende y de la que presume allá donde luce la camiseta blanquiazul. El proceso que arrancó hace meses, con una encuesta no vinculante sobre las acciones a desarrollar en el aniversario redondo que cumple en este 2026 puede culminar con uno de los grandes anhelos del deportivismo en los últimos años: ver a su club adoptar de manera oficial y definitiva el nombre de A Coruña.

Desde campañas como Aquí tamén se fala hasta el sentir de aficionados, peñas y movimientos sociales confluyeron la semana pasada en los socios y abonados, que pudieron expresar su voz en una encuesta de dos opciones: abogar por el cambio y la adecuación de la denominación social del club o mantener el nombre actual, con La Coruña como referente geográfico.

El último paso del proceso

La encuesta, cuyos datos ya tiene en su poder el Deportivo, fue vinculante, de modo que los resultados recogidos son el mecanismo que justificará, por mayoría simple, el cambio de nombre o la conservación del actual. Si son favorables a adoptar el topónimo la junta someterá a votación y aprobará el procedimiento de modificación del nombre, en consonancia con la voluntad que el deportivismo plasmó en la pregunta formulada la semana pasada. Una vez superado este trámite, tendrá que hacerse oficial el cambio de la denominación social en el Registro Mercantil.

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El cambio supondrá, también, una modificación menor en el escudo. En la parte inferior pasaría a leerse "A Coruña", adaptando el artículo que aparece en el diseño actual.