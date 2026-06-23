La junta de accionistas aprueba el cambio de nombre: Real Club Deportivo de A Coruña

Nació en 1906, cuenta con siete títulos nacionales en sus vitrinas, es uno de los nueve campeones de liga del fútbol español y, desde este martes, se llama Real Club Deportivo de A Coruña, en castellano, y Real Club Deportivo da Coruña, en gallego. La junta de accionistas extraordinaria convocada para esta mañana confirmó el cambio del Artículo 1 de los estatutos sociales del Deportivo para adecuar su denominación social al topónimo oficial de la ciudad. Se cumple, así, la voluntad que los abonados expresaron en la encuesta que el club formuló la semana pasada. La mayoría de los socios del conjunto blanquiazul se mostraron de acuerdo con la modificación del nombre de la entidad, que se adapta a lo que demanda la normativa y cumple un viejo deseo de su masa social.

No hubo lugar a la duda en la junta de accionistas extraordinaria convocada para este martes a las 9.00 horas en el estadio de Riazor, telemática para los socios. El primer y único punto en el orden del día fue informar sobre el resultado de la consulta vinculante que se llevó a cabo entre los abonados la semana pasada acerca del posible cambio de nombre de la entidad. En función estos, siguiendo el criterio de mayoría simple, se llevaría a cabo la votación entre los accionistas para modificar el Artículo 1 de los estatutos sociales y adaptar, así, el nombre de la entidad a lo que dispone la Ley 2/1998, sobre el cambio de denominación de la provincia y la ciudad de A Coruña.

El resultado de la encuesta vinculante fue evidente y en consonancia con lo que ya se preveía en el entorno del club. Votó el 55,96% del censo de abonados con derecho a voto (con doce años de edad o más). El 79,41 de los votos válidos se mostraron a favor del cambio para adoptar el topónimo oficial de la ciudad en el nombre del club. Y así lo refrendó la junta en la sesión extraordinaria. Con el 99,86% del capital social representado, el acuerdo sometido a votación salió a delante por unanimidad de los accionistas presentes.

Se aprobó la modificación del artículo en cuestión para reflejar, ahora, que la denominación de la entidad pasa a ser "Real Club Deportivo de A Coruña, en castellano, y Real Club Deportivo da Coruña, en gallego". Esa es la nomenclatura que utilizará a partir de ahora y que se mostrará en comunicaciones oficiales y en el escudo, que deberá someterse a una pequeña modificación para lucir el topónimo de A Coruña.

El proceso

El Deportivo culmina este martes un proceso que lleva años instalado en el sentir del deportivismo como un clamor popular. Desde movimientos sociales a campañas como las de los alumnos del instituto Rafael Dieste de A Coruña, Aquí tamén se Fala. Los mecanismos empezaron a moverse a finales de 2025, cuando una encuesta no vinculante a los socios sobre las acciones a desarrollar durante el 120º aniversario de la entidad planteó la posibilidad de adaptar el nombre al topónimo. Entre los motivos se encuentran los puramente legales, para promover el uso del gallego en el nombre de instituciones y denominaciones oficiales, el sentimiento de arraigo y pertenencia a la ciudad y un aspecto práctico, para facilitar los trámites administrativos del club con diferentes entidades públicas.

Escudo del Deportivo co la L tachada con pintura en los Arcados de Riazor / Carlos Pardellas

El I Foro Social del Deportivo, que reunió hace unas semanas a representantes de peñas y el entorno social del club, entre ellos, el Ayuntamiento de la ciudad, planteó la necesidad y la voluntad de mejorar la comunicación directa entre el aficionado y el club. Entre esas propuestas surgió la consulta popular sobre el cambio de denominación social.

A finales del mes de mayo, el Deportivo anunció la consulta entre sus abonados mayores de 12 años, para que pudiese expresar su voz y su voto de forma vinculante, entre el 17 y el 21 de junio. Cinco días, la semana pasada, en los que la afición herculina hizo plausible su voluntad de adecuar el nombre al que luce de forma oficial la ciudad desde 1998. La encuesta llegó de la mano con la convocatoria de la junta de accionistas extraordinaria celebrada este martes en Riazor.

"¿Estás de acuerdo en que el Real Club Deportivo adopte oficialmente las denominaciones 'Real Club Deportivo de A Coruña' (castellano) y 'Real Club Deportivo Da Coruña' (gallego), en concordancia con el nombre oficial de la ciudad, e incorpore la actualización evolutiva del escudo y demás elementos gráficos de esta nueva etapa?", fue la cuestión planteada por la entidad en la votación. "Sí, estoy de acuerdo"; o "no, prefiero mantener la denominación y los elementos actuales" fueron las dos opciones disponibles en la encuesta. Ganó la primera por mayoría simple. Desde este martes, 23 de junio de 2026, el Deportivo ya luce oficial y administrativamente el topónimo de la ciudad a la que convirtió en una de las siete urbes campeonas de liga en España y de la que presumió por las mejores plazas de Europa.