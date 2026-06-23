Las reacciones al nuevo nombre del Deportivo de A Coruña: "Outro paso adiante para a nosa lingua"

El Real Club Deportivo de A Coruña es ya una realidad tangible después de que la junta de accionistas extraordinaria aprobase este martes por unanimidad la adecuación de la denominación social al topónimo oficial de la ciudad. La decisión, que cumple con la voluntad de casi el 80% de los abonados que participaron en la encuesta de la semana pasada, es ya irrevocable y supone el final de un proceso que gran parte del deportivismo anhelaba desde hace mucho tiempo. La modificación de la nomenclatura oficial, que responde a motivos legales, administrativos e identitarios, levantó pronto las felicitaciones, reconocimientos y parabienes de aficionados, entidades e, incluso, clubes vecinos y rivales como el Celta de Vigo y la UD Ourense.

El amplio apoyo que los abonados demostraron con sus votos en la consulta vinculante se volcó en las reacciones de la afición en redes sociales. "O traballo e a ilusión fixeron posible este día histórico", señalan desde la Federación de Peñas del Deportivo. La decisión era una deuda histórica del club con la afición que, ahora, queda saldada al adecuar la nomenclatura correcta de la ciudad.

La felicitación del Celta

La modificación de la denominación social del Deportivo, para ser definitivamente de A Coruña, llegó pronto a Vigo. El Celta no tardó en felicitar al club por la decisión adoptada por sus socios. "Outro paso adiante para a nosa lingua. Parabéns por esta vitoria", respondió el club celeste al anuncio oficial del Deportivo en la red social X.

Los vigueses no fueron los únicos vecinos en reconocer la decisión del deportivismo. La Unión Deportiva Ourense, que acaba de ascender a Primera RFEF, se sumó a los reconocimientos. "Parabéns por dar este paso, deportivistas", señaló el conjunto ourensano.

Reconocimiento institucional

La decisión que recibió el apoyo unánime de los accionistas del Deportivo este martes cayó con agrado en las instituciones de proximidad. La alcaldesa, Inés Rey, felicitó a la entidad blanquiazul ante los micrófonos de Radio Coruña Cadena Ser por adoptar una decisión "absolutamente positiva". "El topónimo oficial es A Coruña y, por tanto, de la misma manera que hemos ido adaptado todo en estos años, el club debe adoptar el topónimo, que es A Coruña. Estoy muy contenta por ese respaldo masivo al cambio", señaló la regidora.

Rey extendió sus elogios a la masa social que movió este cambio. "Felicito al IES Rafael Dieste y al movimiento Aquí tamén se fala, y a todos los colectivos que han apoyado este cambio. Y a los socios y socias que, con su voto, lo han refrendado", añadió la alcaldesa. Felicitó, también, al club por haber mostrado la iniciativa al realizar esta consulta entre el deportivismo.

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El Bloque Nacionalista Galego también mostró su satisfacción por este cambio. "Esta previa de San Juan la vamos a recordar toda la vida. Hoy, por fin, el Dépor es de A Coruña, también desde el punto de vista de la denominación social del club. Quiero felicitar a todo el deportivismo y, muy especialmente, a todas las personas que durante años lucharon para que el Dépor incorporase el topónimo oficial de la ciudad", comentó la portavoz del grupo municipal del BNG en A Coruña, Avia Veira. Extendió, también, su felicitación a los alumnos del Rafael Dieste.