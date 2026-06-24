Deportivo
Ainhoa Marín aterriza en la Real Sociedad
La exjugadora del Deportivo Abanca firma hasta 2028 con el conjunto txuri-urdin
La Real Sociedad ha anunciado la incorporación de Ainhoa Marín, quien firma un contrato por las próximas dos temporadas con el conjunto txuri-urdin. La exblanquiazul se despidió tras cinco temporadas en el Deportivo. Jugará competición europea con el equipo vasco.
Un paso más para Ainhoa Marín. Tras cinco años en el Deportivo, siendo una jugadora clave y capital, este verano cambia A Coruña por Donosti, lo que le permitirá jugar la Women's Champions League en uno de los proyectos más atractivos de la actualidad en España. La jugadora catalana firma por las próximas dos temporadas como txuri-urdin.
El adiós de Ainhoa Marín tras cinco temporadas en el Deportivo
"La próxima temporada no seguiré. Ha sido muy difícil tomar esta decisión", reconoció Ainhoa Marín en el vídeo de despedida que difundió el club en sus redes sociales hace dos semanas. "Han sido cinco temporadas de las que he disfrutado muchísimo. He mejorado como futbolista, pero creo que uno de mis grandes éxitos aquí ha sido crecer como persona", expresó la catalana con sinceridad.
En su adiós, Marín no se quiso olvidar de Abegondo ni, por supuesto, del vestuario. "He aprendido de cómo han afrontado mis compañeras los momentos difíciles", señaló. Tampoco olvidará al deportivismo: "Si no me hubieseis mirado, yo no sería capaz de mirarme en los escenarios en los que me pongo".
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