El Deportivo actualiza su escudo: así lucen los nuevos detalles que van más allá del topónimo

El Deportivo ha aprovechado el cambio de topónimo y su 120 aniversario para realizar una actualización de su escudo, con pequeños detalles y cambios que fueron presentados en la noche de San Juan a la 1:20. La eliminación de la 'L' no es la única variación tras haber realizado lo que el club describe como "una intervención de carácter evolutivo" que preserva intactos "sus elementos esenciales y sus valores históricos" al tiempo que mejora "su funcionaidad" y "resuelve determinadas cuestiones técnicas". Las dos coronas, el cinturón, la tipografía, o la bandera de Galicia son algunos de los elementos que han sido actualizados.

En tiempos de actualizaciones grandilocuentes, el Deportivo ha optado por una pequeña reforma de su escudo en la que se han mantenido todos sus elementos clásicos. El cambio más significativo ha sido la toponimia, eliminando la 'L' y adecuándose a la forma oficial de la ciudad: A Coruña, el nombre correcto desde 1998. Además, ha habido una alineación centrando el nombre en hacia el eje vertical, con el objetivo de buscar "una composición más equilibrada".

A partir de aquí, los pequeños detalles marcan la diferencia y el Deportivo ha logrado ser meticuloso, cuidadoso y elegante con varios retoques que permiten al escudo lucir todavía mejor. En su corona mayor, se han recuperado "los florones tradicionales originales", explica el club, "símbolos de honor y distinción", y se ha incrementado el contraste cromático del conjunto. También se ha incorporado un nuevo "aro con pedrería flotante" para estilizar la composición y "mejorar su comportamiento en tamaños reducidos".

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La corona interna también ha sido actualizada, así como el cinturón y el pendón de la Sala Calvet, que tendrá un solo agujero de cierre, se agranda la hebilla y pierde los dorados interiores ganando más presencia de morado. El banderín ha sido actualizado tanto por dentro como por fuera, y el dorado gana presencia.