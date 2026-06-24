El Deportivo de A Coruña presenta su nuevo escudo en la madrugada de San Juan

El Deportivo de A Coruña presentó en la madrugada de San Juan la actualización de su escudo en los arcados de la playa de Riazor. El club desveló la nueva identidad adquirida tras la aprobación, este martes, del cambio de la denominación social de la entidad para adoptar el topónimo oficial de la ciudad. Esta medida cumple los anhelos de una parte mayoritaria de la masa social del deportivismo. Casi el 80% de los abonados que participaron en la encuesta vinculante formulada la semana pasada se mostraron a favor de un cambio que la junta de accionistas extraordinaria aprobó por unanimidad. El cambio en la nomenclatura requería, también, un ajuste en el diseño del escudo para reflejar fielmente el topónimo de A Coruña en su parte inferior.

En la noite meiga de San Juan, y rodeado por el fuego de las hogueras a la orilla del mar en la playa de Riazor, el Deportivo esperó a que el reloj marcase las 1.20 horas de la madrugada, como guiño al 120º aniversario, que la entidad celebra en 2026. En los últimos días, apareció el mensaje "pide un desexo" en diferentes puntos de la ciudad, una acción promocional del club que culminó en la noche más icónica del año en A Coruña.

El nuevo escudo del Deportivo de A Coruña. / Deportivo de A Coruña

Bajo el lema "Desexo cumprido: Nova identidade, mesmo sentimento", el club blanquiazul desveló la actualización del escudo en los arcados de Riazor. El diseño se mantuvo tapado durante las últimas horas, con el mensaje como único indicativo y la hora marcando el momento en el que se desvelaría la gran sorpresa. Los miles de personas presentes en el arenal coruñés pudieron descubrir en primera persona el nuevo icono que los jugadores portarán sobre el pecho en cada partido y que representará al club, y a la ciudad, en Primera División tras ocho años de travesía lejos de la máxima categoría.

Acción por el aniversario

2026 no es un año cualquiera en la historia del Deportivo. La entidad cumple 120 años de vida y la adecuación de su denominación social al topónimo de A Coruña es una de las acciones planteadas. Ya se anunció hace unas semanas que trabaja en la elaboración de un nuevo himno. El artista coruñés Xoel López se encarga de componer e interpretar la pieza con la que plasmar en notas y versos el sentimiento blanquiazul.

El museo, inaugurado el pasado mes de febrero en el estadio de Riazor y un posible paseo de las leyendas son algunas de las iniciativas que redondean la celebración de un aniversario especial para la entidad.