El Deportivo quiere a Diego Conde: objetivo en el mercado de fichajes

El Deportivo está interesado en la contratación de Diego Conde, portero del Villarreal de 27 años que tiene contrato con los groguets hasta 2029, según ha adelantado el periodista Ángel García y ha podido confirmar LA OPINIÓN. Nacido en Madrid, ha pasado por la cantera del Atlético de Madrid, el Navalcarnero, el Leganés y el Getafe. Fue en el conjunto pepinero donde alcanzó su mayor nivel, lo que le llevó a fichar por el equipo amarillo en 2024 por una cifra cercana a los cuatro millones de euros. Fernando Soriano busca un portero más para competir con Álvaro Ferllo y Germán Parreño y Conde es uno de los mejor colocados.

La posición de cancerbero era una de las marcadas para reforzar este verano. Pese a que Álvaro Ferllo, clave en el ascenso, lleva solo seis meses en A Coruña tras haber llegado en enero, el club busca competencia y tener una línea sólida y con alternativas. Germán Parreño ha renovado su contrato hasta 2028, pero el Dépor quiere más, y ahí emerge la figura de Diego Conde.

El cancerbero madrileño fue capital en el ascenso a Primera del CD Leganés bajo las órdenes de Borja Jiménez. Su buen nivel le permitió dar el salto al Villarreal, aunque en el conjunto amarillo no logró afianzarse. Ha disputado 23 partidos, todos ellos en LaLiga, con tres porterías a cero.

Diego Conde, portero del Villarreal, durante un calentamiento / Europa Press

El Deportivo pelea por Diego Conde con otros equipos de LaLiga

El Deportivo no es el único interesado en firmar a Diego Conde. En la pugna hay equipos como el Sevilla, aunque en Nervión se prioriza el regreso de Vlachodimos, clave el curso pasado. No es el único de LaLiga que ha preguntado al Villarreal por su cancerbero, relegado al tercer escalón ante la apuesta del club por Arnau Tenas y, en especial, Luiz Júnior.

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Diego Conde solo ha disputado un partido esta temporada con el Villarreal. Fue en la Copa del Rey. No obstante, su nivel en el Leganés le permitió ser uno de los guardametas más deseados de la categoría. En aquel momento el conjunto groguet ganó la carrera por hacerse con sus servicios, pagando un traspaso por él.