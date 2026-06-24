El descuido del Mirandés que dejó entrever el nuevo escudo del Deportivo

El Deportivo y el deportivismo celebraron este martes una noite meiga de San Juan en la que el fuego de las hogueras bendijo el nuevo nombre de la entidad blanquiazul: Real Club Deportivo de A Coruña. El club confirmó este martes el cambio de su denominación social al recibir la aprobación unánime de la junta de accionistas extraordinaria. Los socios tomaron en cuenta la voluntad mayoritaria del deportivismo en la encuesta vinculante formulada la semana pasada. Casi el 80% de los abonados se mostraron a favor del cambio en la nomenclatura del club para adoptar el topónimo oficial.

Para redondear una decisión aplaudida por el deportivismo, las instituciones de proximidad e, incluso, clubes vecinos como el Celta de Vigo o la UD Ourense, el Deportivo presentó esta madrugada su nuevo escudo. A Coruña luce en la parte inferior del escudo, cambiando el artículo en castellano y perdiendo la L para representar el topónimo. Aunque el cambio se hizo oficial en la madrugada del martes al miércoles, siguiendo los cauces legales, el entorno del club ya daba por sentado un cambio que se pudo entrever en abril por un descuido del Mirandés.

La publicación del Mirandés

El Deportivo recibió al Mirandés en Riazor el pasado 20 de abril, en la jornada 36 de Segunda División. El conjunto de Antonio Hidalgo se impuso, remontada mediante, a los jabatos (3-1). Carlos Fernández adelantó a los rojinegros de penalti, pero Mario Soriano, Yeremay y Bil Nsongo le dieron la vuelta en el segundo tiempo para allanar el camino hacia Primera División.

Luismi Cruz conduce el balón presionado por un jugador del Mirandés en Riazor. / Carlos Pardellas

Al día siguiente, martes, el Mirandés realizó una sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva de Abegondo, antes de poner rumbo a Miranda de Ebro. El club agradeció al Deportivo la cesión de las instalaciones en una publicación en redes sociales. En ella se vio una lona al fondo del campo con el escudo del club blanquiazul en la que se podía diferenciar "A Coruña" en la parte inferior, y no "La Coruña", como aparecía en el diseño que acaba de quedar obsoleto.

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Una primera pista de un cambio que responde a la voluntad del deportivismo y que, desde la noche de San Juan, llega para quedarse en todas las imágenes del Real Club Deportivo de A Coruña.