El Fabril ya conoce a sus rivales: el filial del Deportivo jugará en el Grupo I de Primera Federación

La Primera Federación ha dividido su competición en dos y esta vez ha cortado el mapa de España en diagonal. La alta cantidad de equipos del noroeste exigía un corte que siempre deja a algunos equipos más contentos que a otros. No tenía muchas dudas el Fabril, encuadrado en el Grupo I, junto a la UD Ourense, Racing de Ferrol, Pontevedra y Lugo. Una cuarta parte de su liga estará conformada por conjuntos gallegos.

Todavía no hay fecha para que el Fabril pueda estrenarse en Primera Federación. De momento, ya sabe ante qué 19 equipos deberá enfrentarse para buscar asentarse en la categoría de bronce en su año de debut. A los equipos gallegos, se suma el Real Avilés y los castellano y leoneses: la Ponferradina, la Cultural Leonesa, Unionistas de Salamanca y el Zamora. Se añade al grupo Extremadura, con el Coria, el Cacereño, el Mérida y el CD Extremadura. El País Vasco, La Rioja y Miranda del Ebro completan el cuadro: Barakaldo, Arenas de Getxo, Real Unión de Irún, Athletic Club B, Mirandés y Logroñés.