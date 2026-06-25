Así se creó el nuevo escudo del Deportivo de A Coruña: "Teníamos claro que la esencia no podía cambiar"

Sobre la corona que preside el escudo blanquiazul desde 1909, cuando cuando Gabino Bugallal logró que Alfonso XIII concediese la categoría de 'Real' al Deportivo de la Sala Calvet, la cruz que marca la parte más alta se ha adaptado a la nueva tipografía, imitando la serifa, emulando a los cruceros gallegos. Un detalle mínimo visible también en el mástil que sujeta el pendón. Forma parte del minucioso trabajo de Borja Calvo, responsable de marca del club, y su equipo de trabajo, los encargados de transformar el escudo. "Teníamos claro que la esencia no podía cambiar en absoluto, fue una de las premisas fundamentales", explica sobre un proceso que arrancó a principios del 2024.

El RC Deportivo ya tiene nuevo escudo. Adaptado a la actualidad. Reformado. A primera vista, destaca, en especial, el cambio en el topónimo. A Coruña. Cayó la 'L', se centró dentro del cinturón, el cual vio perder un agujero. Se hizo mayor. También aumentó el tamaño de su hebilla. Son muchos los detalles que diferencial al escudo del Deportivo de cualquier otro. Su peculiar forma, con la bandera atravesando el centrro, o su doble corona. Después de varios años de trabajo, en San Juan vio la luz el nuevo emblema. También la renovada identidad visual de la entidad. "El objetivo era llegar al 120 aniversario. Fue un trabajo laborioso en varias fases", explica Borja Calvo. Primero, realizaron una "recapitulación de información, entrevistas a diferentes personalidades relacionadas con el club", con el objetivo de "captar la esencia", lo que creían que "podía ser" y lo que "la gente esperaba". El club ha creado su propia identidad de marca, con una tipografía exclusiva obra de Rubén Prol. Bureau Borsche, un estudio alemán, fue el encargado del rediseño en la parte técnica.

Borja, junto al escudo, en el vestuario de Riazor / CASTELEIRO

Así ha cambiado el escudo del Deportivo

El escudo es el cambio más llamativo, aunque hay mucho trabajo que va más allá del topónimo. Actualmente, el fútbol se mueve en una "tendencia" a una "simplificación excesiva de los escudos" que provoca que "pierdan identidad completamente" y la gente no se sienta "reconocida en ellos". Hay muchos equipos que recientemente han tenido que dar marcha atrás a esos cambios, como el Leeds United, el Valladolid o el Atlético. El Dépor, por su parte, quería hacer "pequeños ajustes" para tener una "imagen moderna" y, de paso, solucionar algunos "problemas técnicos" que surgían del actual: "Tenía muchos pequeños detalles que a veces complicaban determinadas reproducciones en tamaños pequeños o con ciertos materiales".

El objetivo pasó por "equilibrar" los elementos fundamentales" y ganar "una mayor identidad". El cambio de tipografía fue importante, pero hay otros aspectos, como recuperar los "florones tradicionales originales" en la corona superior. "Se fue deformando con los años, perdiendo las formas originales. La hemos simplificado un poco y estilizado. También la línea que está por debajo. Es recuperar lo que el escudo ya tenía en su día", relata Borja Calvo.

La tipografía se ha integrado con naturalidad en el escudo. Es un aspecto que la entidad considera clave porque es exclusiva del Deportivo. Única. "Es un trabajo bestial, muy ambicioso. Tenemos cuatro familias principales con un montón de pesos, más de 55 en total. Y una complementaria. Creemos que es clave para tener una esencia propia", relata sobre el trabajo llevado a cabo por el tipógrafo Rubén Prol.

Borja Calvo, en la entrada hacia los vestuarios de Riazor; al fondo, el escudo renovado / CASTELEIRO

La primera acogida del nuevo escudo del Deportivo

El Dépor ya ha cambiado muchos de los escudos que tiene en sus distintas instalaciones. Irá poco a poco adecuando todos al nuevo emblema. El cambio de topónimo ha sido la excusa ideal para aprovechar la fecha de San Juan. La encuesta vinculante salió favorable, manteniendo los datos previos que manejaban. "Creíamos que el resultado iría por ese camino", explica.

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La acogida ha sido muy buena. El trabajo lo merece. "Creemos que espectacular. Hay gustos para todos los colores siempre, pero el cambio está hecho con mucho cariño. Todo el mundo es deportivista y sabíamos que no podíamos modificar la esencia del escudo". En lo personal, Borja considera que ha sido "un reto y un orgullo". Tras más de una década en el club, ha sido la cabeza de un proyecto que siempre llevará su firma: "Me gustaría destacar el trabajo de mis compañeros, no es un trabajo individual, sino de grupo. Se ha hecho con todo el amor".