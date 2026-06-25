El Deportivo y Eric Puerto buscan una cesión para la próxima temporada

La portería del RC Deportivo volverá a vivir cambios este verano. Fernando Soriano busca un cancerbero que compita por la posición de titular con Álvaro Ferllo y Germán Parreño, renovado hasta 2028. El club estudia diversos nombres y prioriza que tenga experiencia en el fútbol español. Ahí emerge la figura de Diego Conde, guardameta de 27 años que pertenece al Villarreal y gusta a la dirección de fútbol. No es el único. Una llegada provocará una salida. Eric Puerto, tercero bajo palos esta campaña, no continuará en la entidad. Tiene contrato por dos temporadas más y ambas partes están de acuerdo en que una cesión será lo mejor para su futuro.

Eric Puerto no formará parte de la próxima plantilla del Dépor en Primera División. El guardameta de 23 años llegó en enero de 2024 al club tras la salida de Ian Mackay. El de Estepa era uno de los porteros más prometedores de Primera Federación, y el club apostó a futuro con él. No obstante, con la alta competencia que ha tenido el equipo bajo palos no ha podido afianzarse como blanquiazul. Fue suplente de Germán Parreño los primeros meses y, tras la llegada de Helton Leite, aunque permaneció como tercer portero varios meses en Segunda, se marchó al Marbella cedido, donde jugó y recuperó confianza. "Quería intentarlo, luchar y también aprender, tengo 22 años y mucho que aprender de los profesionales que hay en A Coruña. Y quería luchar por el puesto. No se dio el caso. Helton demostró un gran nivel, Germán también", explicó en una entrevista con LA OPINIÓN.

Puerto regresó y, este verano, apostó por continuar toda la temporada en el club. No llegó a debutar en LaLiga Hypermotion, pero sumó minutos en la Copa del Rey aprovechando una lesión de Daniel Bachmann. En enero, el fichaje de Álvaro Ferllo le devolvió al tercer escalón. En tres partidos encajó solo un gol, logrando dejar la portería a cero ante el Sabadell y contra el Mallorca.

Eric Puerto, en un entrenamiento con el Marbella. / Marbella

Eric Puerto y el Deportivo buscan una cesión

El fichaje de un tercer guardameta provocará que Puerto salga este verano. Por edad, podría jugar en el Fabril y compaginar el primer equipo en caso de necesidad. Sin embargo, ni el club ni el jugador ven jugar en el filial como una posibilidad. No competirá con Hugo Ríos y ambas partes consideran que lo mejor para su futuro pasa por una cesión. Tiene contrato por dos temporadas más en la entidad blanquiazul y saldrá en busca de minutos. El sevillano es uno de los ocho futbolistas que han ascendido desde Primera Federación hasta Primera División en A Coruña.

El Dépor firmará un portero que compita con Álvaro Ferllo y Germán Parreño. Diego Conde es uno de los candidatos a la portería blanquiazul, aunque tiene contrato hasta 2029 con el Villarreal tras haber firmado procedente del Leganés en 2024.

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Medios turcos relacionan al Dépor también con Ersin Destanoğlu, meta de 25 años que acaba contrato con el Beşiktaş . La prioridad del Dépor es que tenga experiencia en el fútbol español.