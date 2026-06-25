'Faro' y 'Proa', la exclusiva tipografía del Deportivo que nació en 2023: "Es una letra que inspira a Galicia"

El RC Deportivo de A Coruña está de estreno. Nuevo escudo, nueva identidad visual, y también nueva tipografía. Aunque es cierto que desde hace meses ha ido poco a poco empleando su propia letra, el club presentó Faro y Proa, con las que a partir de ahora generará todo su contenido. Rubén Prol, tipógrafo encargado de su creación, destaca la importancia para "identificar quién te habla y cómo te habla". Los blanquiazules ya tienen una "exclusiva" que "a un golpe de vista es identificativo".

Para la temporada 2022-23 Rubén Prol tuvo un encargo del Deportivo: diseñar una letra para acompañar a las camisetas de la temporada, inspiradas en Galicia. A partir de ahí, el club le comentó que estaban pensando "crear una identidad nueva, más moderna, actualizada y ambiciosa". De ahí surgió la idea de tener una tipografía corporativa propia. "Me puse manos a la obra a finales de 2023. El proceso final pasó por desarrollar el alfabeto completo a partir del lettering que habíamos creado. No teníamos todas las letras, pero gustó mucho", explica Prol.

Así nació 'Faro' y 'Proa', las tripografías del Deportivo

Ahí nació Faro. Un nombre que hace referencia a la ciudad, a su mayor símbolo. "Mi trabajo fue hace runa letra que inspirase a Galicia", explica Prol, quien destaca que en "el colectivo imaginario" las letras gallegas son "las de Castelao" y las que salieron "del laboratorio de formas de Sargadelos". Esta última fue su inspiración. A mayores, quiso plasmar "una letra que da la sensación de estar esculpida en piedra, en granito". Un guiño a la tradición cantera de Galicia.

La letra, no obstante, era "demasiado decorativa", y surgió la necesidad de ampliar la familia. Poco después, surgió Proa, un contrapunto. Una tipografía que "está muy de moda", pero que nace con detalles específicos para el Dépor: "las contraformas de las letras son cuadradas. Presumiblemente, es una tipografía que se aplicará en blanco sobre azul o azul sobre blanco y quisimos que diesen sensación de textura y diese la sensación de franja blanquiazul".

Rubén Prol, deportivista de cuna

Para Prol ha sido "una satisfacción enorme" que, además de ayudarle a "mejorar" en su profesión, le permite incrustar su esencia en el club de su vida: "A nivel emocional, yo soy deportivista desde crío. Es un orgullo para mí. No puedo expresarlo con palabras".

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El Deportivo ha incluido su tipografía también en el escudo. Quedará para siempre en una nueva versión con la que el club salta al futuro.