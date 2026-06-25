Luis Chacón: "Ojalá pueda estar en el Dépor en Primera"

Luis Chacón es uno de los jugadores más deseados por los futuros aspirantes a pelear el ascenso a Primera División. Al eumés no le faltan novias y detrás de él están clubes como el Valladolid, el Leganés o el Cádiz, entre otros. Su deseo, sin embargo, sigue pasando por triunfar en A Coruña. Llegó en 2024, libre, pero después de dos cesiones en la Cultural Leonesa, todavía no ha podido asentarse como blanquiazul, donde solo pudo disputar un minuto de juego bajo el mando de Imanol Idiakez. En el podcast Non Vale Furar, explica que su objetivo sigue siendo el mismo, aunque entiende que hay un salto de nivel importante tras el ascenso: "Hablamos de lo máximo a nivel nacional. No sé qué pasará, pero iré a full, es mi personalidad".

El mediapunta de 26 años se siente en "un buen momento" tras dos temporadas siendo clave en la Cultural Leonesa. Su curso acabó de la peor forma posible, con descenso a Primera Federación, pero Chacón, con dos años más de contrato con el Deportivo, está listo para el siguiente paso.

En el podcast Non Vale Furar explica que su objetivo pasa por quedarse en el club blanquiazul, aunque sabe que no será sencillo: "Ojalá pueda estar en el Dépor en Primera, es lo mejor que me podría pasar". Sin embargo, afirma que "es un poco pronto" para tener su futuro decidido, aunque tiene claro que "pasará por España" y, si no puede ser en A Coruña, en un club que aspire a pelear el ascenso: "Es mi objetivo".

Chacón afirma estar en "esa edad que el futbolista está en su mejor momento". Tiene a muchos equipos de la competición de plata detrás de sus servicios. Quiere, si no puede continuar en el Deportivo, pelear por alcanzar la máxima competición nacional.

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Luis Chacón y sus pretendientes más allá del Deportivo

Aunque Chacón quiere continuar en el Deportivo, el eumés apunta a salir una vez más en calidad de cedido. Detrás de él hay muchos equipos que afirma que son "históricos", con grandes instalaciones y estadios. "El objetivo es estar lo más cerca posible, un club que busque ese objetivo sería bueno", afirma sobre la decisión que tomará en un futuro.