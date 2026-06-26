El Deportivo se vuelca con Venezuela y organiza una recogida de alimentos, medicamentos y ropa

El Deportivo enviará ayuda a Venezuela y organiza un punto de recogida en Riazor este fin de semana. El club blanquiazul quiere poner su granito de arena ante la situación que se está viviendo en el país y pide a su afición que se vuelque con el país a través de la donación de distintos artículos clave, como medicamentos de primeros auxilios, ropa o alimentos. La zona de acceso a la grada de Pabellón será el punto de encuentro y el club habilitará el sábado de 10.00 a 18.00 y el domingo de 10.00 a 15.00.

El conjunto blanquiazul se vuelca con Venezuela, azotada por un terremoto que ha dejado ya una cifra que roza los 600 fallecidos. El club invita a todos los deportivistas y ciudadanos de A Coruña a participar en una recogida que llevará a cabo este fin de semana. El club indica los siguientes materiales básicos para donar: ropa en buen estado, especialmente de niño/a; medicamentos de primeros auxilios sin abrir, como guantes, gasas, apósitos o alcohol; pañales, tanto infantiles como de adultos; y alimentos no perecederos.

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El Deportivo habilitará un punto en el Estadio de Riazor. El acceso será por la grada de Pabellón, en el portal que está al lado de la Déportieda. Estará abierto el sábado de 10.00 a 18.00 y el domingo de 10.00 a 15.00.